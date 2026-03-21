أمطار شديدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 21 مارس 2026، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء.

سقوط أمطار غزيرة

واشارت هيئة الأرصاد إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة.

وعن فرص الرياح اوضحت الهيئة، تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س: على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية: على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح من (50 إلى 60) كم/س وارتفاع الأمواج (2.5 إلى 3.5) متر.