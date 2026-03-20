الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيفية الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعي

كيفية الحصول علي قرض من بنك ناصر الاجتماعي
كيفية الحصول علي قرض من بنك ناصر الاجتماعي
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية الحصول علي قرض من بنك ناصر الاجتماعي، من خلال تقديم حزمة من القروض الاجتماعية الحسنة، التي تستهدف مساعدة غير القادرين على مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية، وفي مقدمتها تكاليف الزواج والعلاج ومصاريف الدراسة وتجهيز المستلزمات التعليمية، إلى جانب الحالات الطارئة والضرورية.

قرض من بنك ناصر الاجتماعي

وتأتي هذه القروض ضمن خدمات قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك، حيث تمنح بدون فوائد وبمصاريف إدارية رمزية، مع إتاحة السداد عبر أقساط شهرية ميسرة، بما يعزز مبادئ التكافل والتضامن داخل المجتمع.

تفاصيل القروض الاجتماعية الحسنة

يوفر البنك تمويلا اجتماعيا بدون عائد، يهدف إلى تخفيف الضغوط المالية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، خاصة خلال المناسبات الاجتماعية مثل الزواج، أو في الحالات الصحية العاجلة، إلى جانب دعم العملية التعليمية للأبناء.

ويتم سداد قيمة القرض وفقا لنظام أقساط شهرية منتظمة، يتم تحديدها حسب نوع الضمان المقدم، بما يضمن التيسير على المستفيدين دون تحميلهم أعباء إضافية.

الفئات المستحقة لقرض الزواج

حدد البنك الفئات التي يحق لها الاستفادة من القروض الاجتماعية، وتشمل:

العاملون بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المرتبات
أصحاب المعاشات
ورثة المعاشات

قرض من بنك ناصر الاجتماعي

شروط الحصول على القرض

تختلف شروط الحصول على القرض وفقا لنوع الضمان، وجاءت على النحو التالي:

الاقتراض بضمان المرتب:

توافر مدة خدمة فعلية مناسبة
تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة
تحويل المرتب أو القسط إلى البنك

الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي:

توافر مدة خدمة كافية
تحويل القسط أو المستحقات إلى البنك

الاقتراض بضمان المعاش أو المعاش المستحق:

تحويل المعاش أو القسط إلى البنك
في حالة المعاش المستحق يشترط تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة

المستندات المطلوبة

يشترط للتقديم تقديم مجموعة من المستندات الرسمية، تشمل:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن
الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد
بيان مفردات مرتب أو معاش للمقترض، ومرتب الضامن
أصل وثيقة عقد القران للمسلمين أو المسيحيين، على ألا تتجاوز مدتها 7 سنوات

قرض من بنك ناصر الاجتماعي

دعم مستمر للفئات الأولى بالرعاية

تعكس القروض الاجتماعية الحسنة التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال توفير حلول تمويلية ميسرة تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز قيم التكافل داخل المجتمع.

