الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التقلبات مستمرة في عيد الفطر.. نصائح للحماية من الأتربة

حالة الطقس اليوم
محمد غالي

شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة تزايدا ملحوظا حول حالة الطقس اليوم، أول أيام عيد الفطر 2026، في ظل تحذيرات رسمية من استمرار التقلبات الجوية العنيفة التي تضرب مختلف أنحاء الجمهورية.

أول أيام عيد الفطر 2026

حالة الطقس اليوم

تحذيرات من الأرصاد الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على مناطق السواحل الشمالية الغربية، مثل الإسكندرية والعلمين وسيدي عبد الرحمن، إضافة إلى مناطق من الصحراء الغربية.

كما تتعرض مناطق الوجه البحري والدلتا، إلى جانب القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لموجة من الأتربة الكثيفة التي قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية لأقل من 1000 متر خلال فترات متقطعة، مع استمرار هبات الرياح القوية على أغلب الأنحاء، ما يستدعي توخي الحذر خاصة على الطرق.

حالة من عدم الاستقرار

أكدت الهيئة استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا، خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد بشكل أخف إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تتسبب الرياح النشطة في زيادة الإحساس بسوء الأحوال الجوية، مع احتمالية وصول الأمطار الرعدية إلى حد السيول في بعض مناطق سيناء وجنوب البلاد، ما قد يؤدي إلى تعطيل الحركة على بعض الطرق.

تأثيرات الطقس في المحافظات

شهدت الوادي الجديد عواصف ترابية شديدة أدت إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية، خاصة على الطرق السريعة، ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى رفع حالة الطوارئ وتفعيل غرف العمليات لمتابعة الموقف أولا بأول.

حالة الطقس اليوم

الظواهر الجوية المتوقعة

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة
احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على جنوب الوجه البحري ومدن القناة وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى،
نشاط رياح بسرعة تتراوح بين 40 و60 كم في الساعة، مثيرة للرمال والأتربة،
اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة

تشير التوقعات إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى نحو 24 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 13 درجة، مع أجواء مائلة للبرودة خاصة خلال فترات الليل.

وفي السواحل الشمالية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 19 و22 درجة، بينما تسجل في جنوب الصعيد ما بين 26 و28 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

نصائح وتحذيرات

دعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم التخفيف في الملابس، والقيادة بهدوء خاصة في ظل الأتربة والشبورة المائية، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، لتفادي أي مخاطر محتملة خلال احتفالات العيد.

حالة الطقس اليوم الطقس اليوم أول أيام عيد الفطر الطقس أول أيام عيد الفطر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

المتهمين

بيرموا مياه على المصلين بعد صلاة العيد .. القبض على أصحاب فيديو المثير

تحليق تاريخي

تحليق تاريخي.. بريطانيا تكشف عن أكبر عملية جوية منذ 15 عاما فوق 4 دول عربية

نهائي كأس أمم إفريقيا

بعد تجريد السنغال.. غينيا تطالب كاف بسحب لقب 1976 من المغرب

حالة الطقس

عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات

صورة أرشيفية

موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر في المدارس .. التعليم تحسم الجدل

ماني

صدمة جديدة.. الكاف يطالب ساديو ماني بإعادة جائزة أفضل لاعب بأمم أفريقيا

واتساب

هتتفاجئ إنك متعرفهاش.. 5 ميزات مخفية في واتساب محدش بيستخدمها

ابراهيم حسن

إبراهيم حسن يعلن أجندة منتخب مصر في مارس استعدادًا لكأس العالم 2026

نابولي

نابولي يفوز على كالياري بهدف في الدوري الإيطالي

الزمالك

جلسة تحفيزية وتخفيف الأحمال .. الزمالك يجهز لموقعة أوتوهو الحاسمة

بالصور

قبل وصولها الخليج.. تحديثات جديدة ومستقبل هجين ‏لـ جيب كوماندوز 2026‏

جيب كوماندوز 2026‏
هل أنت شخص يسعى لإرضاء الآخرين باستمرار؟.. خطوات للتخلص من هذه العادة

ما هي متلازمة إرضاء الآخرين؟
تغيّرات في الشخصية تعتبر مؤشرا مبكرا على الخرف .. تظهر قبل فقدان الذاكرة بسنوات

تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا
وحوش الاقتصادية.. 5 سيارات موفرة في البنزين موديل 2026 ‏

سيارات موفرة
فيديو

سحب فيلم سفاح التجمع من دور العرض

قرار مفاجئ يضرب فيلم سفاح التجمع .. وبيان ناري من السبكي

مؤلف الست موناليزا

بعد نجاحه في رمضان 2026.. هل يقدم الست موناليزا 2؟

هرم علي المريخ

هرم غامض على المريخ.. لغز علمي يحيّر العلماء بين الحقيقة والتكهنات

أعراض تناول الفسيخ

الفسيخ أساس العيد.. ولكن احذر أعراض التسمم وطرق الوقاية منه

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

