التقلبات مستمرة في عيد الفطر.. نصائح للحماية من الأتربة

شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة تزايدا ملحوظا حول حالة الطقس اليوم، أول أيام عيد الفطر 2026، في ظل تحذيرات رسمية من استمرار التقلبات الجوية العنيفة التي تضرب مختلف أنحاء الجمهورية.

أول أيام عيد الفطر 2026

حالة الطقس اليوم

تحذيرات من الأرصاد الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على مناطق السواحل الشمالية الغربية، مثل الإسكندرية والعلمين وسيدي عبد الرحمن، إضافة إلى مناطق من الصحراء الغربية.

كما تتعرض مناطق الوجه البحري والدلتا، إلى جانب القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لموجة من الأتربة الكثيفة التي قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية لأقل من 1000 متر خلال فترات متقطعة، مع استمرار هبات الرياح القوية على أغلب الأنحاء، ما يستدعي توخي الحذر خاصة على الطرق.

حالة من عدم الاستقرار

أكدت الهيئة استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا، خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد بشكل أخف إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تتسبب الرياح النشطة في زيادة الإحساس بسوء الأحوال الجوية، مع احتمالية وصول الأمطار الرعدية إلى حد السيول في بعض مناطق سيناء وجنوب البلاد، ما قد يؤدي إلى تعطيل الحركة على بعض الطرق.

تأثيرات الطقس في المحافظات

شهدت الوادي الجديد عواصف ترابية شديدة أدت إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية، خاصة على الطرق السريعة، ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى رفع حالة الطوارئ وتفعيل غرف العمليات لمتابعة الموقف أولا بأول.

حالة الطقس اليوم

الظواهر الجوية المتوقعة

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة

احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على جنوب الوجه البحري ومدن القناة وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى،

نشاط رياح بسرعة تتراوح بين 40 و60 كم في الساعة، مثيرة للرمال والأتربة،

اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة

تشير التوقعات إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى نحو 24 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 13 درجة، مع أجواء مائلة للبرودة خاصة خلال فترات الليل.

وفي السواحل الشمالية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 19 و22 درجة، بينما تسجل في جنوب الصعيد ما بين 26 و28 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

نصائح وتحذيرات

دعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم التخفيف في الملابس، والقيادة بهدوء خاصة في ظل الأتربة والشبورة المائية، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، لتفادي أي مخاطر محتملة خلال احتفالات العيد.