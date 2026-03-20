البيت الأبيض : أمريكا وارد تسيطر على جزيرة خرج الإيرانية في أي وقت
إبراهيم نظير : ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار مفتاح كبح جماح الغلاء في مصر
قرار مفاجئ يضرب فيلم سفاح التجمع .. وبيان ناري من السبكي
بحضور الرئيس السيسي .. طلاب جامعة العاصمة يشاركون في احتفالية “عيد سعيد”
إخواته طردوه .. التدخل السريع ينقذ شاباً بلا مأوى في أول أيام العيد
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صواريخ باليستية من وسط إيران باتجاه إسرائيل
قصة النسخة المفقودة من العيال كبرت .. وخفايا لا تُعرف عن المسرحية الشهيرة
طريقة عمل سلطة الفسيخ بالطحينة وأسعار الفسيخ أول يوم العيد
رعب وبكاء واعتراف بحب أوسة| لقاء الخميسي تقع في فخ رامز ليفل الوحش
لقاء الخميسي : بحب أوسة وسامحته .. ومش بفكر اتطلق منه
إطلالة من الشنط البلاستيك.. لوك غريب لـ عبير صبري في عيد الفطر
4 أفعال تعرضك للحبس في عيد الفطر.. اعرفها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خالية بصندوق الإسكان الاجتماعي.. بشروط بسيطة

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد من المواطنين عن فرص العمل الخالية التي أعلنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف.

فرص العمل الخالية


وتشمل الوظائف الآتي: محام بالإدارة القانونية بنظام الندب من الجهاز الإداري للدولة، وأخصائي متابعة تعاقدات بنظام الندب، إلى جانب وظيفة أخصائي خدمة عملاء.

المهارات المطلوبة لوظيفة محام بالإدارة القانونية

حدد الصندوق مجموعة من المهارات الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

إبداء الرأي القانوني في الموضوعات المحالة إليه
مراجعة المذكرات والمستندات القانونية المتعلقة بالموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة واللجان الفنية
الترافع أمام المحاكم في حدود درجة القيد بنقابة المحامين.

فرص العمل الخالية

شروط التقديم

وضع الصندوق عددا من الشروط للمتقدمين، جاءت على النحو التالي:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما
الحصول على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون
القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة لا تقل عن 3 سنوات، أو مرور 6 سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.

المستندات المطلوبة

يتعين على الراغبين في التقديم تجهيز المستندات التالية:

بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل الأصلية وموجه إلى الصندوق، يتضمن التاريخ الوظيفي والخبرات العلمية والعملية وطبيعة العمل والمستوى الوظيفي وتاريخ شغله والمجموعة النوعية، مع اشتراط ألا يقل تقرير الكفاية عن «ممتاز» خلال آخر عامين
شهادة معتمدة بعدم توقيع جزاءات أو الإحالة للمحاكم التأديبية أو الجنائية طوال مدة الخدمة
صورة سارية من بطاقة الرقم القومي
صورة المؤهل الدراسي
رقم هاتف للتواصل
 على أن يتم استكمال باقي المستندات المعتمدة عقب اجتياز المقابلة الشخصية.

فرص العمل الخالية

طريقة التقديم

دعا الصندوق الراغبين في شغل الوظائف إلى تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة باليد إلى مقره الكائن في 44-46 شارع الجيزة بمنطقة الدقي، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

المتهمين

بيرموا مياه على المصلين بعد صلاة العيد .. القبض على أصحاب فيديو المثير

وننسي اللي كان

بعد تأخر عرضها.. موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وننسى اللي كان

استمرار حالة عدم الاستقرار

منخفض "العيد" يضرب بقوة.. عواصف وسيول تجتاح المحافظات

نهائي كأس أمم إفريقيا

بعد تجريد السنغال.. غينيا تطالب كاف بسحب لقب 1976 من المغرب

حالة الطقس

عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات

حالة الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات بعد ساعات| الطقس

القهوة

تحذير صحي خطير| القهوة ليست بريئة.. أدوية يجب تجنب تناولها معها

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتبادل التهنئة مع المواطنين والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية بعيد الفطر المبارك

العيش المقطع فى مطروح

العيش المقطع وجبة إفطار لا غنى عنها فى عيد الفطر بمطروح .. صور

محافظ الغربية

محافظ الغربية يستقبل المهنئين بعيد الفطر ويؤكد: المناسبة فرصة لتعزيز المحبة

بالصور

تحذير من الشاي باللبن مع كحك العيد.. أضرار ونصائح لتناوله بشكل صحي

لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟

هل حلاقة الشعر في الأماكن الحساسة ضارة للنساء؟.. مخاطر لا تعلمها

هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟
هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟
هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟

فيديو

سحب فيلم سفاح التجمع من دور العرض

قرار مفاجئ يضرب فيلم سفاح التجمع .. وبيان ناري من السبكي

مؤلف الست موناليزا

بعد نجاحه في رمضان 2026.. هل يقدم الست موناليزا 2؟

هرم علي المريخ

هرم غامض على المريخ.. لغز علمي يحيّر العلماء بين الحقيقة والتكهنات

أعراض تناول الفسيخ

الفسيخ أساس العيد.. ولكن احذر أعراض التسمم وطرق الوقاية منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد