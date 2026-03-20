وظائف خالية بصندوق الإسكان الاجتماعي.. بشروط بسيطة

يبحث عدد من المواطنين عن فرص العمل الخالية التي أعلنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف.

فرص العمل الخالية



وتشمل الوظائف الآتي: محام بالإدارة القانونية بنظام الندب من الجهاز الإداري للدولة، وأخصائي متابعة تعاقدات بنظام الندب، إلى جانب وظيفة أخصائي خدمة عملاء.

المهارات المطلوبة لوظيفة محام بالإدارة القانونية

حدد الصندوق مجموعة من المهارات الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

إبداء الرأي القانوني في الموضوعات المحالة إليه

مراجعة المذكرات والمستندات القانونية المتعلقة بالموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة واللجان الفنية

الترافع أمام المحاكم في حدود درجة القيد بنقابة المحامين.

فرص العمل الخالية

شروط التقديم

وضع الصندوق عددا من الشروط للمتقدمين، جاءت على النحو التالي:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما

الحصول على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون

القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة لا تقل عن 3 سنوات، أو مرور 6 سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.

المستندات المطلوبة

يتعين على الراغبين في التقديم تجهيز المستندات التالية:

بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل الأصلية وموجه إلى الصندوق، يتضمن التاريخ الوظيفي والخبرات العلمية والعملية وطبيعة العمل والمستوى الوظيفي وتاريخ شغله والمجموعة النوعية، مع اشتراط ألا يقل تقرير الكفاية عن «ممتاز» خلال آخر عامين

شهادة معتمدة بعدم توقيع جزاءات أو الإحالة للمحاكم التأديبية أو الجنائية طوال مدة الخدمة

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي

صورة المؤهل الدراسي

رقم هاتف للتواصل

على أن يتم استكمال باقي المستندات المعتمدة عقب اجتياز المقابلة الشخصية.

فرص العمل الخالية

طريقة التقديم

دعا الصندوق الراغبين في شغل الوظائف إلى تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة باليد إلى مقره الكائن في 44-46 شارع الجيزة بمنطقة الدقي، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.