موعد فتح وعلق المحلات في عيد الفطر

أول أيام عيد الفطر المبارك 2026، يزداد اهتمام المواطنين بالتعرف على مواعيد غلق المحال التجارية وأماكن الخروج المناسبة لقضاء عطلة العيد، خاصة في ظل القرارات التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على النظام العام، إلى جانب البحث عن وجهات ترفيهية تجمع بين الأسعار المناسبة والأجواء المميزة.

موعد فتح وفلق المحلات التجارية

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2026، وذلك بشكل استثنائي مقارنة بالمواعيد المعتادة، وفقا لقرار اللجنة رقم 456 لسنة 2020.

وبحسب القرار، يتم غلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات يوميا في تمام الساعة 2 صباحا طوال فترة إجازة عيد الفطر، مع استمرار خدمات الطلبات الخارجية والتيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

كما تلتزم الورش الواقعة داخل الكتل السكنية بالإغلاق يوميا في تمام الساعة 10 مساء، باستثناء الورش الواقعة على الطرق الرئيسية أو داخل محطات الوقود.

موعد فتح وفلق المحلات و الكافيهات بعيد الفطر

وأكدت الوزيرة أن القرار يستثني الأنشطة المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة طبيعة بعض الأنشطة الليلية، ومنها محال بيع الخضراوات والفاكهة، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع.

وفي سياق متصل، وضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، تقرر بدء تطبيق مواعيد غلق المحال والمولات والمطاعم يوميا في تمام الساعة 9 مساء، على أن يمتد الغلق حتى الساعة 10 مساء يومي الخميس والجمعة، اعتبارا من 28 مارس ولمدة شهر.

أماكن الخروج في عيد الفطر 2026

تتنوع الخيارات المتاحة أمام المواطنين لقضاء إجازة عيد الفطر، خاصة في الأماكن الاقتصادية التي تجمع بين الترفيه والأسعار المناسبة.

حديقة الأسماك

تعد من أبرز الوجهات منخفضة التكلفة، حيث يبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات، وتضم كهوفا وممرات بطابع بحري، بالإضافة إلى متحف للكائنات البحرية ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال.

حديقة الفنون

تتميز بمساحاتها الواسعة وألوانها الزاهية، وتوفر أجواء مناسبة للاسترخاء، ويبلغ سعر التذكرة 20 جنيها للكبار و10 جنيهات للأطفال، مع سهولة الوصول إليها عبر مترو السيدة زينب والملك الصالح.

الحديقة اليابانية

تعد من الوجهات المميزة لمحبي الطابع الآسيوي، ويبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات، وتضم 44 تمثالا وممرات مائية وقوارب صغيرة تضفي تجربة مختلفة للزوار.

الحديقة الدولية

تعد من أشهر حدائق مدينة نصر، وتتميز بتصميمها المستوحى من ثقافات متعددة، وتضم منطقة حيوانات وألعابا ومطاعم، ويبلغ سعر التذكرة 20 جنيها.

حديقة الطفل

تعد خيارا مناسبا للعائلات، حيث توفر مساحات خضراء ومناطق ترفيهية مخصصة للأطفال، ويبلغ سعر التذكرة 20 جنيها.

حديقة النيل

توفر إطلالة مباشرة على نهر النيل، وتمنح الزوار أجواء هادئة ومميزة، ويبلغ سعر الدخول 10 جنيهات.