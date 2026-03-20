أخبار البلد

خروجة أول يوم عيد الفطر.. تبدأ بـ 10 جنيه

محمد غالي

خروجة أول يوم عيد الفطر، يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن أفضل وأرخص أماكن الخروج لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، في أجواء ترفيهية مميزة تجمع بين التنزه والاستمتاع بأقل التكاليف، خاصة داخل القاهرة والجيزة التي تضم عددا كبيرا من الحدائق والمتنزهات.

خروجة أول يوم عيد الفطر 2026

أفضل وأرخص أماكن الخروج في عيد الفطر 2026

حديقة الأزهر

تعد من أكبر المساحات الخضراء المفتوحة في القاهرة، وتوفر أجواء مثالية للتنزه والاستمتاع بالطبيعة. تبلغ أسعار التذاكر 50 جنيها للكبار و40 جنيها للأطفال، وتستقبل الزوار يوميا من 9 صباحا حتى 10 مساء.

حديقة الأسماك

من أبرز الوجهات الاقتصادية، حيث يبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات فقط. تضم كهوفا وممرات مصممة بطابع بحري، إلى جانب متحف للكائنات البحرية ومنطقة ألعاب للأطفال.

حديقة الفنون

تشتهر بألوانها الزاهية ومساحاتها الواسعة، وتعد مكانا مناسبا للاسترخاء، بسعر 20 جنيها للكبار و10 جنيهات للأطفال، مع سهولة الوصول إليها عبر مترو السيدة زينب والملك الصالح.

الحديقة اليابانية

وجهة مميزة لمحبي الطابع الآسيوي، بسعر تذكرة 10 جنيهات، وتضم 44 تمثالا وممرات مائية وقوارب صغيرة تضفي أجواء مختلفة على الزيارة.

الحديقة الدولية

من أشهر الحدائق في مدينة نصر، وتتميز بتصميمها الذي يحاكي ثقافات دول مختلفة، مع وجود منطقة حيوانات وألعاب ومطاعم، وسعر التذكرة 20 جنيها.

حديقة الطفل

مناسبة للعائلات، حيث توفر مساحات خضراء وأماكن ترفيهية للأطفال، بسعر تذكرة 20 جنيها.

حديقة النيل

تطل مباشرة على نهر النيل وتمنح الزوار أجواء هادئة، بسعر دخول 10 جنيهات.

حديقة الحرية

تعد بمثابة متحف مفتوح يضم تماثيل لشخصيات تاريخية، ويمكن الوصول إليها عبر مترو الأوبرا، وسعر التذكرة 20 جنيها.

حديقة العبور

تقع أمام حديقة الأسماك، وتعد من الوجهات المناسبة للتنزه بأسعار اقتصادية تبلغ 20 جنيها.

أماكن ترفيهية ومتنزهات إضافية

ممشى أهل مصر

يعد من أبرز المشروعات الحديثة المطلة على النيل، ويتميز بخدمات متكاملة، وسعر الدخول نحو 20 جنيها.

جزيرة المعادي

وجهة متكاملة على كورنيش النيل، تضم مطاعم وكافيهات ومناطق ألعاب، وتستقبل الزوار يوميا من 10 صباحا حتى منتصف الليل، بسعر 50 جنيها.

أماكن ثقافية وسياحية

المتحف القومي للحضارة المصرية
 يعد من أهم الوجهات الثقافية، ويتيح التعرف على تاريخ الحضارة المصرية، بأسعار 80 جنيها للمصريين و40 جنيها للطلبة.

المتحف المصري الكبير

أولا: التذاكر العادية

للمصريين: 200 جنيه للبالغين، و100 جنيه للأطفال والطلاب وكبار السن.
للعرب والأجانب: 1450 جنيها للبالغين، و730 جنيها للأطفال والطلاب.
للعرب والأجانب المقيمين في مصر: 730 جنيها للبالغين، و370 جنيها للأطفال والطلاب.

ثانيا: الجولات الإرشادية

للمصريين: 350 جنيها للبالغين، و175 جنيها للأطفال والطلاب وكبار السن.
للعرب والأجانب: 1950 جنيها للبالغين، و980 جنيها للأطفال والطلاب.
للعرب والأجانب المقيمين: 980 جنيها للبالغين، و500 جنيه للأطفال والطلاب.

أماكن الخروج في الجيزة

نزهة بالأتوبيس النهري أمام قسم الجيزة
 تعد من أرخص وأمتع النزهات، حيث تتيح جولة في نهر النيل وسط مناظر طبيعية خلابة، بأسعار تتراوح بين 10 و20 جنيها حسب مدة الرحلة.

وتوفر هذه الأماكن خيارات متنوعة تناسب جميع الفئات، ما يجعل إجازة عيد الفطر فرصة مثالية للاستمتاع بوقت مميز مع الأسرة والأصدقاء دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

