نهى عنه النبي.. احذر من فعل محرم في أول أيام عيد الفطر بعد الفجر
ارتفاع عدد ضحايا انفجار مول دمياط الجديدة إلى 3 وفيات و7 مصابين
سنن صلاة العيد .. 10 أمور حرص عليها النبي
أعلى سعر دولار يسجل 52.39 جنيه في تعاملات اليوم
سعر أعلى دولار بالبنوك بمستهل تداولات اليوم 20-3-2026
خطة حكومية جديدة .. يومان عمل من المنزل لتقليل الاستهلاك
سنن صلاة عيد الفطر 2026 وصيغة تكبيرات العيد مكتوبة.. 15 سُنة تدخلك الجنة
ننشر صورة المتوفي في انفجار مول دمياط الجديدة
وفاة شخص في انفجار المول التجاري بدمياط
دعاء ليلة عيد الفطر 2026 .. ردد أفضل 50 دعوة تصب عليك الخير صبا وتفتح أبواب الخيرات
سابرائيل ماكريكس.. اتحاد الكرة يتحرك لضم موهبة جديدة للمنتخب
بريطانيا ترسل وفدا عسكريا للتعاون مع أمريكا في تأمين مضيق هرمز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

رسائل تهنئة عيد الفطر 2026 .. أجمل 200 برقية من التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

محمد صبري عبد الرحيم

رسائل تهنئة عيد الفطر 2026 المبارك لعلها أفضل ما نقدمه من التهاني للأهل والأحبة والأصدقاء في عيد الفطر المبارك، ويسعد الأحباب برسائل التهنئة في العيد، ويفرح الأهل عند إرسال تهنئة عيد الفطر مكتوبة، وإذا كان صديقك يحب الرسائل القصيرة فهذا أفضل ما تقدمه له تهنئة عيد الفطر قصيرة، وإذا كانت حبيبتك تحب اسمها كثير فعليك إرسال تهنئة عيد الفطر بالاسم.

يهل علينا عيد الفطر المبارك 2026 ويأتي بالبهجة والسعادة والفرحة على قلوب الناس، مع مظاهر الاحتفال المختلفة والمميزة، من شراء ملابس جديدة وتوزيع زكاة الفطر على الفقراء والأقارب، و التهنئة تعمل على زيادة التواصل الاجتماعي بين الأشخاص، وتعمل على توطيد العلاقات وتقريب المسافات بينهم.

ويسعي الكثير لارسال رسائل تهنئة ورسائل مصورة ومتحركة في عيد الفطر للاصدقاء والاحباب وهي تنشر الفرحة وتدخل السرور على القلب، ويهتم الناس بتبادل التهاني بينهم، لزيادة المودة والقرب بينهم، ولتقوية علاقاتهم التي تباعدت بسبب مشاغل العمل والحياة.

ونقدم لكم أحدث رسائل وتهاني عيد الفطر المبارك الجديدة لتقدمها للأصدقاء أو الحبيب أو الأسرة والعائلة.. وهي:

تهنئة بعيد الفطر 2026 مكتوبة

أحلى ما فى العيد العيدية والأحلى أنها تكون منك هدية عيد الفطر مبارك.

بكرة العيد وأتمنى تكون سعيدا وتبقى في قلبي الوحيد وتهديه هدية العيد

حاولت أسابق الناس .. وأرسلك مع خيوط الشمس الماس .. وأقولك كل عام وأنت بخير .. يا مشعل الرقة و الإحساس.

رسائل تهنئة عيد الفطر للأصدقاء

تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد يهل علشان أكون قبل الكل

التوصيل السريع باقة ورد وهمسة حب للغالي بالعيد جعل أيامه عيد

أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، عيدكم مبارك.

* أقــــول في نفسي وأنا أعـايد الناس .. متى أشوفــك تكمـل أفراح عيدي

في خافقي شوق وغرام .. وفي نظرة عيوني كلام .. تقولك كل عام وأنت بخير .. والعيد من غيرك ظلام

وعاد العيد.. وأنا عنك بعيد.. تفرقنا بلاد وبحـور .. وعاد العيد .. وتمنيته عليك سعيد .. ولو كان علي يجــور

* أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد سعيد

* ما تسبقني الناس في العيد .. انا اول من يعايد الغاليين . وكل عام وانتم بخير وعيد فطر سعيد.

* أهديك عطر الورد وألوانه ..وأرسل جواب أنت عنوانه .. أهنيك بمقدم العيد وأيامه

* باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود

* ودعت بك عيد مضى و أقبلت بك عيد جديد يالله عسى عيدك سعيد

* أحلى التهاني والورود لك يا سيدي الناس عيدها يومين وأنت طول العمر عيدي

* باقة من الورود بقدوم عيد الفطر معطرة بالعود لك يا صاحب الجود

* أجمّل الله عيدكم بالسّعادة والمسرات يّافرحة العيد انتم ” كل عام وانتم بخير“

 

تهنئة عيد الفطر للأحباب

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك العيد عليكم وعلينا

* أهديك ذهب أنتٍ أغلى أهديك ورد أنتٍ أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى

* إلى أغلى أعز أحلى أحب الناس عيدك سعيد يا تاج الراس

* كل عام وأنتم وكل أحبائكم بخير أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

* الكل بالعيد فرحان.. إلا أنا زعلان.. ودي أقولك.. كل عام وأنت بخير.. وأنت قريب وأخذك بالاحضان

* المرسل: واحد من الناس.. المستقبل: أعز و أغلى الناس.. النص: عيدك سعيد قبل كل الناس

* لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت يقول.. عيد فطر مبارك.. يا أغلى البشر

* أحب أسابق الأنفاس.. وأقول قبل الناس… وبصادق الإحساس.. كل عام وانت بخير

* العيد يكمل بوجودك.. وعيديتي تحلى من جيوبك.. يا ربي متى أشوفك وأقولك.. كل عام وأنا محبوبك

* بالعود والبخور .. برشات العطور .. باسمى آيات السرور نبارك لك بعيد الفطر السعيد

* أسأل من أعد العيد.. وطوى الشهر الفقيد.. يمدكم بعمر مديد.. يجعل حياتكم عيد سعيــد

* قبل زحمة السير.. وقبل رسايل الغير.. والإرسال لسه بخير.. كل عام وانت بخير

* تهئنة مليانة ورد وفل.. أرسلها قبل العيد يهل.. علشان أكون قبل الكل

* حبيت أباركلك وبالعيد أهنيك.. الله يحققلك جميع أمانيك.. صحيح بدري لكن القلب ويغليك.. يخاف يسبقه بها غيره ويهنيك.

أجمل رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك

أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات، وجعله فرصة للتقرب إلى الله ولـالتواصل والمحبة بيننا.

- أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك علينا وعليكم. كل عام وأنت إلى الله أقرب، ولفعل الطاعات أرغـب، وللجنة أسبق.

- نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يمنحنا السعادة والسلام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا.

- رمضان راحل والعيد قادم، فمن نُعزي؟ ومن نُهنئ؟ تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك. تقبل الله صيامكم وأسعد أيامكم، وكل عام وأنتم بخير.

- أتم الله بالعيد فرحتكم، وأسعد أيامكم، وأقر عينكم بنصرة أمتكم، وأعيادا كثيرا متتالية بلغكم، كل عام وأنت في خير.

- تهنئة إلى كل الأهل والأحباب بقدوم عيد الفطر المبارك أقر الله عيونكم في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار.

- لا يكتمل عيدى إلا بوجودك، وتسعد أيامى برؤيتك، كل عيد وأنت سعادتى وبهجة أيامى وعيد فطر مبارك عليك يا صديقى.

- أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. تقبل الله طاعاتكم، وأتم بالعيد فرحتكم، وأقر أعينكم بنصر أمتكم.

- إنه وقت تجديد الروح والتقرب إلى الله، وأيضًا وقت التواصل وتبادل التهاني والتبريكات بين الأهل والأصدقاء والأحباب عيد سعيد.

تهنئة عيد الفطر قصيرة

وإذا كنت تبحث عن رسائل تهنئة بعيد الفطر قصيرة، إليك الآتي:

- عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.

- كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك.

- كل عام وأنتم إلى الله أقرب وفي الراحة أكبر يارب.

- أتمنى أن يكون عيد الفطر المبارك مليئًا بالخير واليُمن والبركات على الجميع.

- عندما يحل عيد الفطر المبارك، ينبعث الفرح والسعادة في قلوب المسلمين حول العالم.

- اسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يُمدك بعمر مديد، ويجعل حياتك كلها أعيادًا.

- عيد فطر سعيد عليكم أعاده الله عليكم أعواما كثيرة متتالية وكل عام وأنتم في خير.

تهنئة عيد الفطر لحبيبتي

انتقينا لك معظم التهاني من بساتين العشاق وما يتبادلونه من مشاعر قلبية في مناسبة عيد الفطر، ومنها:

- كل عام وأنتِ بخير أرسل لكِ باقة من الورود بمناسبة قدوم العيد، ستكون معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.
- كل عام وأنتِ أقرب إلى قلبي لأنّك حبي الأول والأخير، ولأنّك غير والناس غير، أقول لك كل عام وأنتِ بخير.
- قبل الزحمة ارسل لكِ كل عام وأنتم بخير عيد سعيد عليكم يا رب العالمين.
- حتى أكون أول المعيدين عليك في العيد الصغير ألغيت كلّ المواعيد، وأقولك كل عام وأنت سعيد.

تهنئة عيد الفطر 2026 رسائل تهنئة عيد الفطر رسائل تهنئة عيد الفطر 2026 صور تهنئة بعيد الفطر 2026 صور تهنئة بعيد الفطر رسائل تهنئة عيد الفطر 2026 برقيات تهاني برقيات تهاني العيد عيد الفطر عيد الفطر المبارك تهنئه تهنئة بعيد الفطر 2026 تهنئة عيد الفطر مكتوبة تهنئة بعيد الفطر رسائل تهنئه عيد الفطر تهنئة عيد الفطر للأحباب أجمل رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك تهنئة عيد الفطر قصيرة تهنئة عيد الفطر لحبيبتي تهنئة عيد الفطر رسمية عبارات تهنئة عيد الفطر 2026 تهنئة عيد الفطر بالاسم صور تهنئة عيد الفطر

موعد عيد الفطر 2026 دار الافتاء

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

عاصفة ترابية

الطقس غدًا أول يوم العيد.. عاصفة ترابية وأمطار على هذه المناطق

مها متبولى

مها متبولي تفجر مفاجأة حول الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب: أحمد سعد اللي وداها المستشفى

صورة أرشيفية

قبل عيد الفطر: هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 200 جنيه

معجزة ربانية تحدث آخر ساعة في رمضان

معجزة ربانية تحدث في آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

الزمالك

حال حل أزمة القيد .. 3 صفقات منتظرة في الزمالك

رؤية هلال عيد الفطر

عاجل ورسمياً موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيًا

رؤية هلال عيد الفطر

بث مباشر الآن .. رؤية هلال عيد الفطر 2026

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مركز المنتخبات الوطنية يستضيف معسكر المنتخب قبل السفر للسعودية

غزل المحلة

غزل المحلة يوزع تذاكر مجانية على جماهيره لمباراة البنك الأهلي

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وإسبانيا

بالصور

يصيب الملايين.. أسباب وطرق الوقاية من شلل النوم

شلل النوم
شلل النوم
شلل النوم

دراسة: مخاطر خفية لتركيب الرموش الصناعية الدائمة على العين

مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين
مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين
مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين

بعد تأخر الإنجاب 4 سنوات.. سيدة مصرية تحمل في 8 توائم طبيعيًا

تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم
تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم
تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم

توترات عالمية وتحذيرات فلكية.. وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

فيديو

مسلسل الكينج

"عاجبك منظري؟".. اعتذار رسمي من محمد إمام بعد جدل مشهد مسلسل "الكينج"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد