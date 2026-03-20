أسوان.. 2265 مسجدا و53 ساحة تستقبل المصلين لأداء صلاة عيد الفطر

تستقبل ساحات ومساجد الصلاة فى مدن ومراكز محافظة أسوان المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم الجمعة، بعد إعلان دار الإفتاء المصرية عن أنه يمثل أول أيام العيد.

وتم الانتهاء من تجهيز 2217 ساحة ومسجدًا على مستوى المحافظة، بواقع 2265 مسجد و53 ساحة، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين خلال أداء صلاة العيد.

عيد الفطر

وتم التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتوفير الأجواء المناسبة داخل المساجد والساحات، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية التى تضمن سهولة حركة دخول وخروج المصلين، وتحقيق الانسيابية أثناء أداء الصلاة.