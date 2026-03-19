تقديرا لجهودهم المخلصة على مدار شهر كامل.. محافظ أسوان يكرم العاملين

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تكريم 5 نماذج من المشرفين والعاملين بقطاع النظافة تقديراً على ما يبذلونه من جهود ملموسة بتفان وإخلاص ، وهو الذى يعتبر نهج جديد سيتم تطبيقه بشكل دورى لتحفيز وتشجيع العاملين ، لتقديم أفضل ما لديهم من جهد بما ينعكس بالإيجاب على إضفاء الشكل الجمالى داخل مختلف المناطق والأحياء السكنية .

وضمت قائمة المكرمين كلا من فاطمة كامل على ، وأيضاً خليفة محمد محمد ، وعبد العاطى أحمد عبد العاطى ، وإسلام سعيد حلمى ، وزيدان عدلى فرح .

وأكد المحافظ بأن هذا التكريم يأتى تقديراً لجهودهم المخلصة على مدار شهر كامل.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ أسوان العاملين بقطاع النظافة بجراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حفل الإفطار الجماعى .

بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، والعميد أحمد صلاح الدين رئيس المدينة وذلك فى إطار دعم روح التواصل المباشر مع العاملين بمختلف القطاعات الخدمية .

وخلال اللقاء قدم المهندس عمرو لاشين شكره للجهود التى بذلها العاملين فى قطاع النظافة خلال الأيام الماضية بإشراف من المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، والمشرف على منظومة النظافة ، وهو الذى يتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد ، وبذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالمستوى العام للنظافة ، بما يتيح للمواطنين والزائرين من الأفواج السياحية التعايش فى بيئة نظيفة بلمسات جمالية ، موضحاً بأننا سنعمل لوضع الحلول الفورية لأى مطالب أو إحتياجات للعاملين بهذا القطاع الحيوى وفقاً للإمكانيات المتاحة .

وأشار المحافظ إلى أنه بالتوازى مع هذه الجهود نستمر فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القرى والنجوع ، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة " ، والتى تستهدف منها الإرتقاء بجودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين ، بما يعكس رؤية الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة .