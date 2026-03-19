محافظ أسوان يلتقي بأحد الأفواج السياحية الإيطالية بطريق السادات

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الإلتقاء بأحد الأفواج السياحية الإيطالية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للحركة السياحية والوقوف على إنطباعات الزائرين عن زهرة الجنوب .

وأجرى المحافظ حواراً مباشراً مع أعضاء الفوج للتعرف على تقييمهم لزيارتهم ، والإستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ، مؤكداً ترحيب أسوان الدائم بالزائرين من مختلف دول العالم بإعتبارها إحدى أبرز المقاصد السياحية التى تتمتع بتنوع فريد فى المنتج السياحى .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن أسوان تزخر بأنماط سياحية متعددة تشمل السياحة النيلية، والبيئية، والعلاجية، والترفيهية، والثقافية، والأثرية، بالإضافة إلى سياحة السفاري والصيد، وهو ما يعزز من مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح عمرو لاشين بأن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق رؤية متكاملة للإرتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الخدمات السياحية من خلال تنفيذ خطط التطوير والتجميل بالمناطق الحيوية، بما يسهم في تقديم تجربة سياحية متميزة للزائرين .

من جانبهم ، أعرب أعضاء الفوج السياحى عن سعادتهم البالغة بزيارة أسوان ، مشيدين بما تضمه من معالم أثرية وسياحية فريدة ، وإنبهارهم بعظمة الحضارة المصرية ، فضلاً عن شعورهم بالأمن والإستقرار خلال زيارتهم ، وهو ما يعكس الصورة الإيجابية للمقصد السياحى المصرى .

وأشارت الوفود إلى بعض الملاحظات الخاصة بالأماكن والمواقع السياحية ، والتى وجه المحافظ بقيام رؤساء مدن كوم أمبو وإدفو بالتعامل معها بشكل عاجل ومستمر .

وخلال الجولة تفقد محافظ أسوان جهود توزيع الأعمال الفنية الخاصة بسمبوزيوم أسوان الدولى ضمن خطة التطوير والتجميل بطريق السادات ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة لإلقاء الضوء على قيمة وأهمية إستضافة أسوان للسمبوزيوم الدولى ، وللتأكيد على قيمة محافظة أسوان التى تستضيف هذه الفاعلية الدولية ، الأمر الذى يستلزم رفع وعى أهالى أسوان بشأنه .