محافظ أسوان يشدد لتكثيف الجهود للارتقاء بمنظومة المياه والصرف الصحي

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً لمتابعة أداء منظومة مياه الشرب والصرف الصحى ، بجانب بحث التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى ، ووضع حلول عملية وسريعة لتذليل العقبات وتسريع الإستجابة الفورية للمطالب الجماهيرية بالشكل المطلوب .

وحضر الإجتماع كل من اللواء ياسر عبد الشافى المشرف على مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بأسوان ، والمهندس محمد على رئيس قطاع الصرف الصحى بالشركة ، فضلاً عن مسئولى القطاعات المختلفة بالشركة .

وشدد المهندس عمرو لاشين على سرعة تنفيذ خطة عمل شاملة ومكثفة تتضمن أعمال التطهير والتسليك الدورى ، ومراجعة كافة غرف التفتيش والمطابق خاصة بالمناطق التى تمثل نقاطاً ساخنة وتشهد تكراراً لحدوث أعطال بها ، وبما يضمن الحد من الأعطال والمشكلات وتحسين كفاءة التشغيل بشكل ملموس .

جهود متنوعة

ووجه المحافظ برفع درجة الإستعداد القصوى وتكثيف الجهود لتقليص زمن الإستجابة، والتعامل الفوري مع الشكاوى والبلاغات الواردة خاصة خلال أيام العيد .

وخلال الإجتماع كلف المهندس عمرو لاشين بسرعة إعداد تقرير شامل ومفصل يتضمن عرضاً دقيقاً للتحديات والمشكلات القائمة، والحلول المقترحة، إلى جانب حصر الإمكانيات المتاحة والإحتياجات المطلوبة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة .

وأشار المحافظ إلى ضرورة أن يتضمن التقرير خرائط توضيحية دقيقة ورفع مساحى لأعمال الصيانة الشاملة والإحلال والتجديد المطلوبة لمختلف خطوط وشبكات المياه والصرف الصحى بجميع المناطق السكنية ، بالإضافة إلى بيان المشروعات المنفذة في هذا القطاع، علاوة على إعداد جدول مخصص لتوضيح وحصر الإمكانيات المتاحة وأيضا عدد الأجهزة والمعدات الفنية المطلوبة لدعم الفرق الفنية بالشركة لتؤدي خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب .

وأوضح محافظ أسوان بأنه سوف يتم رفع هذا التقرير لعرضه على دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من أجل إتخاذ القرار المناسب والتوجيه بالإجراءات اللازمة لتعزيز كفاءة المنظومة ودعم قدرات الأجهزة الفنية ضمن رؤية متكاملة لتعزيز وتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وبما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة ومستدامة، تساهم في تحقق رضا المواطنين وتواكب خطط التنمية الشاملة.