قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزمة تتصاعد في الكرة الأفريقية.. السنغال ترفض قرار كاف بسحب اللقب ومنحه للمغرب
وزير الطاقة الإسرائيلي يزعم : شبكة الكهرباء في حيفا صمدت أمام الهجوم الإيراني
ريهام عبد الغفور تكشف كواليس وأسرار شخصيتها في فيلم برشامة .. خاص
انفجار في شريان الطاقة.. صاروخ إيراني يصيب مصافي النفط في حيفا
قصف صاروخي إيراني يستهدف 3 مواقع حساسة ومحطة توليد الكهرباء في حيفا
أنا أكبر منك قولي يا أستاذة.. مي كساب تنفعل على أحد أفراد طاقم مقلب فيفي عبده
قبل العيد.. ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر في القاهرة
اعرف العيد إمتى؟ ضوابط رؤية هلال عيد الفطر المبارك
موقع صدى البلد يكرم نضال الشافعي بعد تميزه في درش ورأس الأفعى |صور
إيران تحسم موقفها من مونديال 2026.. لا لمقاطعة البطولة ونعم لتجنب اللعب في أمريكا
10 دول عربية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر 2026.. ما موقف مصر؟
هل معاملة السياح بطريقة حسنة عليها ثواب؟ إمام السيدة زينب يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد جاهزية الحدائق والمتنزهات للاحتفال بالعيد..صور

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة ، ومنها حدائق فريال والورد ، وكورنيش أسوان للتجهيز لتوافد المواطنين والزائرين عليها خلال فترة العيد حيث يأتى ذلك فى إطار الإستعدادات الجارية لإستقبال عيد الفطر المبارك .

وخلال الجولة ، شدد محافظ أسوان على ضرورة تكثيف أعمال رفع الكفاءة والتطوير والتجميل داخل الحدائق والمتنزهات ، مع الإهتمام بأعمال النظافة العامة بشكل يومى ، وعلى مدار فترة أجازة العيد لرفع أى كميات من القمامة والمخلفات أولاً بأول ، وتفعيل المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ كافة التكليفات بالجودة المطلوبة، بما يساهم فى توفير متنفس ترفيهى وحضارى يليق بأهالى المحافظة وزائريها ، كما تم التوجيه بتوزيع عدد من سلات القمامة المؤقتة فى كافة الحدائق .  

ووجه محافظ أسوان إدارة الحدائق بسرعة رفع كفاءة المقاعد الخشبية داخل حديقة فريال تمهيداً لإدراجها ضمن خطة التطوير الشامل عقب عيد الفطر ، بالإضافة إلى تطوير حديقة الشيراتون ، فيما يجرى حالياً تنفيذ أعمال تطوير حديقة الزهور بتكلفة تصل إلى 7 ملايين جنيه وعلى مساحة 6300 م2 ، وتشمل الأعمال تركيب أعمدة إنارة حديثة ، ولافتات تحمل الهوية البصرية للمحافظة ، إلى جانب التوسع فى المسطحات الخضراء ، وهو الذى يتكامل معه تطوير أحد المتنزهات المجاورة لنادى المهندسين نظراً لموقعه المتميز ، بحيث يتم تنفيذ أعمال التشجير والإنارة بأسلوب جمالى يعزز من القيمة البصرية للموقع .

عيد الفطر المبارك 


وحرص المحافظ على تقديم الشكر للعاملين بمشروع النظافة لما يبذلونه من جهود متميزة للإرتقاء بالوجه الجمالى للمدينة ، موجهاً إلى رفع أى إشغالات أو باعة جائلين مخالفين بطول الكورنيش ، مع إستكمال دهان الصناديق والحاويات الخاصة بجمع القمامة .

وفى السياق ذاته حذر المحافظ أصحاب وسائقى عربات الحنطور بضرورة الإلتزام بالأماكن المخصصة لهم بجوار حديقة الورد ، وعدم التواجد العشوائى بالكورنيش أو خلف الحديقة ، مؤكداً أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لهذه التعليمات للحفاظ على المظهر الحضارى بالشكل المطلوب ، والتى تصل إلى حد الحجز الإدارى على العربة الحنطور .


وأكد المهندس عمرو لاشين على أهمية أن تعكس هذه المواقع الحيوية واجهة جمالية مشرفة لمحافظة أسوان، خاصة فى ظل توافد الأفواج السياحية خلال فترة العيد ، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على المظهر العام والإنضباط داخل الحدائق بما يحقق تجربة ترفيهية متميزة للمواطنين والزائرين من مختلف الأفواج السياحية .


ووجه عمرو لاشين إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك رفع كفاءة وتجهيز الحدائق والمتنزهات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتكون جميعها على مستوى موحد من الجاهزية الكاملة ، بما يسهم فى توفير أجواء إحتفالية متميزة تتيح للمواطنين الإستمتاع بعيد الفطر المبارك فى بيئة آمنة ومنظمة تعكس الوجه الحضارى لعروس المشاتى  .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

