محافظ أسوان يتفقد جاهزية الحدائق والمتنزهات للاحتفال بالعيد..صور

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة ، ومنها حدائق فريال والورد ، وكورنيش أسوان للتجهيز لتوافد المواطنين والزائرين عليها خلال فترة العيد حيث يأتى ذلك فى إطار الإستعدادات الجارية لإستقبال عيد الفطر المبارك .

وخلال الجولة ، شدد محافظ أسوان على ضرورة تكثيف أعمال رفع الكفاءة والتطوير والتجميل داخل الحدائق والمتنزهات ، مع الإهتمام بأعمال النظافة العامة بشكل يومى ، وعلى مدار فترة أجازة العيد لرفع أى كميات من القمامة والمخلفات أولاً بأول ، وتفعيل المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ كافة التكليفات بالجودة المطلوبة، بما يساهم فى توفير متنفس ترفيهى وحضارى يليق بأهالى المحافظة وزائريها ، كما تم التوجيه بتوزيع عدد من سلات القمامة المؤقتة فى كافة الحدائق .

ووجه محافظ أسوان إدارة الحدائق بسرعة رفع كفاءة المقاعد الخشبية داخل حديقة فريال تمهيداً لإدراجها ضمن خطة التطوير الشامل عقب عيد الفطر ، بالإضافة إلى تطوير حديقة الشيراتون ، فيما يجرى حالياً تنفيذ أعمال تطوير حديقة الزهور بتكلفة تصل إلى 7 ملايين جنيه وعلى مساحة 6300 م2 ، وتشمل الأعمال تركيب أعمدة إنارة حديثة ، ولافتات تحمل الهوية البصرية للمحافظة ، إلى جانب التوسع فى المسطحات الخضراء ، وهو الذى يتكامل معه تطوير أحد المتنزهات المجاورة لنادى المهندسين نظراً لموقعه المتميز ، بحيث يتم تنفيذ أعمال التشجير والإنارة بأسلوب جمالى يعزز من القيمة البصرية للموقع .

وحرص المحافظ على تقديم الشكر للعاملين بمشروع النظافة لما يبذلونه من جهود متميزة للإرتقاء بالوجه الجمالى للمدينة ، موجهاً إلى رفع أى إشغالات أو باعة جائلين مخالفين بطول الكورنيش ، مع إستكمال دهان الصناديق والحاويات الخاصة بجمع القمامة .

وفى السياق ذاته حذر المحافظ أصحاب وسائقى عربات الحنطور بضرورة الإلتزام بالأماكن المخصصة لهم بجوار حديقة الورد ، وعدم التواجد العشوائى بالكورنيش أو خلف الحديقة ، مؤكداً أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لهذه التعليمات للحفاظ على المظهر الحضارى بالشكل المطلوب ، والتى تصل إلى حد الحجز الإدارى على العربة الحنطور .



وأكد المهندس عمرو لاشين على أهمية أن تعكس هذه المواقع الحيوية واجهة جمالية مشرفة لمحافظة أسوان، خاصة فى ظل توافد الأفواج السياحية خلال فترة العيد ، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على المظهر العام والإنضباط داخل الحدائق بما يحقق تجربة ترفيهية متميزة للمواطنين والزائرين من مختلف الأفواج السياحية .



ووجه عمرو لاشين إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك رفع كفاءة وتجهيز الحدائق والمتنزهات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتكون جميعها على مستوى موحد من الجاهزية الكاملة ، بما يسهم فى توفير أجواء إحتفالية متميزة تتيح للمواطنين الإستمتاع بعيد الفطر المبارك فى بيئة آمنة ومنظمة تعكس الوجه الحضارى لعروس المشاتى .