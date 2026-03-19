محافظ أسوان: وقف حركة العبارات والعائمات بسبب التقلبات الجوية ..صور

محافظ أسوان: وقف حركة العبارات والعائمات بسبب التقلبات الجوية

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات على مستوى المحافظة لضمان الجاهزية الكاملة والتعامل الفورى مع أى تداعيات محتملة ناتجة عن موجة الطقس الحالية.

وأكد محافظ أسوان على أهمية المتابعة اللحظية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، مع إستمرار التنسيق على مدار الساعة بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف المراكز والمدن، بما يضمن سرعة الإستجابة الفورية لأى بلاغات أو حالات طارئة.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة مراجعة جاهزية وكفاءة شبكات الصرف الصحى والبالوعات لضمان تصريف مياه الأمطار بكفاءة فى حالة حدوثها ، مع تكثيف أعمال الصيانة الوقائية، والتأكد من عزل أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي ذات السياق، وجه المهندس عمرو لاشين بوقف حركة العبارات النيلية والمراكب والعائمات بشكل فورى فى حال إستمرار الرياح المحملة بالأتربة أو إنعدام الرؤية الأفقية ، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية حفاظاً على الأرواح والممتلكات .

كما شدد عمرو لاشين على إدارة المرور بضرورة التنبيه على قائدى المركبات بتوخي أقصى درجات الحذر أثناء السير ، خاصة على الطرق السريعة ، ومن بينها الطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة ، وطريق أسوان/ أبو سمبل البرى ، مع الاإتزام بالسرعات المقررة وتعليمات السلامة المرورية .

وتأتى هذه الإجراءات بالتوازى مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع إحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق.

وتشير آخر تحديثات لصور الأقمار لبداية دخول الجبهه الهوائية الباردة المحملة بالأتربة والتى تظهر بالصوره باللون الأحمر

والسرعات حالياً 25 عقده ، والرؤية الأفقية 750 متر طبقاً لمحطة الرصد الجوى بأسوان، وفى أبو سمبل 4000 متر ، والسرعه 14 عقده، والمتوقع إنخفاض الرؤية لأقل من 500 متر خلال الساعات القادمة.

وفي هذا الإطار، تهيب محافظة أسوان بالمواطنين ضرورة توخى الحذر خلال فترات نشاط الرياح ، خاصة أثناء القيادة ، وتجنب التواجد بالقرب من أعمدة الإنارة أو الأشجار أو اللوحات الإعلانية المعدنية خلال العواصف ، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة للإطلاع على آخر المستجدات أولاً بأول.

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

