قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأم المثالية بالقليوبية .. رحلة صمود تُتوَّج بتفوق علمي مُشرّف لأبنائها
الحرس الثوري الإيراني يستهدف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية
صواريخ إيران تستهدف قلب تل أبيب .. وصفارات الإنذار تدوي
«الصحة» تفعّل خطة الفرق الطبية المتحركة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية مجانًا بأماكن التجمعات بعيد الفطر
قناة مجانية مفتوحه لإذاعة مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا
طقس أيام العيد.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار وأتربة حتى هذا الموعد
بعد السقوط في جحيم رادس.. 4 إجراءات في الأهلي قبل إياب الترجي
الحقنا.. يارا السكري تشوق جمهورها لأحداث مسلسل علي كلاي"
إيران تستهدف وزارة الأمن الداخلي في القدس والقناة 13 بتل أبيب
نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي
قبل ما تشتريه في العيد.. علامات الفسيخ الفاسد
الإمارات تعلن تصديها لـ 7 صواريخ باليستية و15 مسيرة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الأم المثالية عن محافظة أسوان لعام 2026.. رحلة كفاح ومسيرة عطاء| تعرف عليها

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

محافظة أسوان تشهد دائماً رحلات كفاح يسطرنها السيدات الفضليات من الأمهات المثاليات، وفى هذا الصدد نتحدث عن قصة كفاح ومسيرة عطاء جسدتها “فايزة أحمد محمد أحمد”، والتي تم تتويجها عن جدارة بلقب الأم المثالية لعام 2026.

فقد تخرجت فايزة في كلية التربية بجامعة جنوب الوادي، وعملت حتى وصلت إلى درجة كبير معلمين لغة عربية وتربية دينية إسلامية، وبدأت حياتها الزوجية مستقرة وسعيدة، رزقها الله خلالها بثلاثة أبناء هم ندى ومنار وعمر، إلا أن القدر كان له رأي آخر، حيث توفي زوجها قبل 16 سنة، تاركا إياها تتحمل المسئولية لمواجهة المتطلبات المعيشية والأسرية.

وواجهت الأم المثالية لحظات من الألم والضعف، وشعرت بثقل المسئولية، لكن إيمانها بالله كان سندها الحقيقي، فاستعانت بالصلاة والدعاء، واستمدت قوتها من يقينها بأن الله لن يخذلها ومع مرور الوقت، وقد تحول الحزن إلى طاقة أمل، والعجز إلى إرادة لا تعرف المستحيل.

وقد قامت فايزة أحمد بالتضحية بطموحها الشخصى، حيث بدأت في دراسة الماجستير لكنها توقفت لتتفرغ لتربية أبنائها.

كما رفضت الزواج بعد وفاة زوجها، مفضلة أن تكرّس حياتها بالكامل لأبنائها ومستقبلهم. 

ورغم ما واجهته من صعوبات مادية ونفسية، فإن دعم الأهل والأصدقاء والجيران كان له دور كبير في تخفيف الأعباء عنها، ومنحها الدافع للاستمرار.

الأم المثالية 

وعاشت الأم المثالية رحلة مليئة بالكفاح، جمعت فيها بين الصبر والعمل والإيمان، حتى أثمرت جهودها عن أبناء ناجحين علميًا وأخلاقيًا، ليكونوا خير سند لها، وخير دليل على نجاح رسالته.

ويأتى تكريمها كأم مثالية 2026" تتويج لمسيرة، ورسالة أمل لكل أم بأن الصبر والعمل والإيمان قادرون على صنع المعجزات.

ولكنها وضعت الأم المثالية هدفها الأول هو تعليم أبنائها أفضل تعليم ممكن، وتحقيق حلمها وحلم والدهم الراحل فى أن يلتحقوا بكليات القمة و غرست فيهم حب العلم منذ الصغر، وكانت تتابع دراستهم بنفسها يوميًا، حتى أن ابنها "عمر" في سن الثالثة كانت تشجعه على الإمساك بالقلم والتعلم بأسلوب بسيط.

وبفضل هذا الإصرار، أثمرت جهودها عن نجاحات مشرفة: التحقت الابنة الكبرى ندى بكلية الحقوق (قسم إنجليزي)، وتقوم حالياً بالإعداد لدرجة الماجستير ، واصلت منار تفوقها حتى التحقت بكلية الطب البشري، وهي الآن في الفرقة الخامسة بتقدير ممتاز ، أما عمر فقد حصل على المركز الأول على مستوى محافظة أسوان في الثانوية العامة، والتحق بكلية هندسة البترول والتعدين، ويواصل تفوقه بين أوائل دفعته.

لم يقتصر دور الأم على التعليم فقط، بل حرصت على بناء شخصية أبنائها دينياً وأخلاقياً ، فعلمتهم الصلاة والصيام، وقامت بإلحاقهم بالكتاب لتحفيظ القرآن الكريم، كما شجعتهم على ممارسة الرياضة، حيث حصلوا جمياً على الحزام البني في الكاراتيه، وتفوقوا في ألعاب أخرى.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

