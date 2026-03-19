وفد الأقباط الكاثوليك يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بعيد الفطر

قام وفد الأقباط الكاثوليك بتقديم التهنئة إلى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وأثناء إستقباله للوفد الكنسى بحضور نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ، والقمص أنطونيوس ذكرى راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، والوفد المرافق لهم .

قدم المهندس عمرو لاشين شكره لزيارة وفد الأقباط الكاثوليك التى تعكس التعاون البناء والمثمر بين المحافظة والكنيسة ، مؤكداً على أن روح الإخاء والمحبة تساهم بشكل مباشر فى تحقيق التنمية والعمران تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة كافة التحديات والوصول إلى ما نصبو إليه من آمال وطموحات .

فيما أشار الأنبا عمانوئيل والوفد المرافق له على حرصهم لتهنئة محافظ أسوان ، وجهازه المعاون بهذه المناسبة العزيزة تأكيداً لروح الأخوة والمحبة .

وأكدوا على أننا كلنا مصريون مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة ، وهذا النهج المتميز ساهم فى تحقيق ملحمة من الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة فى كافة قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطنين .