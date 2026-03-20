أخبار أسوان| تكريم العاملين.. الاستعداد لعيد الفطر.. إزالة التعديات.. وزيارات للسائحين

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 19/3/2026 أحداث متنوعة.

محافظة أسوان تشهد دائماً رحلات كفاح يسطرنها السيدات الفضليات من الأمهات المثاليات، وفى هذا الصدد نتحدث عن قصة كفاح ومسيرة عطاء جسدتها “فايزة أحمد محمد أحمد”، والتي تم تتويجها عن جدارة بلقب الأم المثالية لعام 2026.

قام وفد الأقباط الكاثوليك بتقديم التهنئة إلى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك .

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة ، ومنها حدائق فريال والورد ، وكورنيش أسوان للتجهيز لتوافد المواطنين والزائرين عليها خلال فترة العيد حيث يأتى ذلك فى إطار الإستعدادات الجارية لإستقبال عيد الفطر المبارك .



وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بضرورة التوسع فى تنفيذ ودعم المبادرات المجتمعية والفعاليات التوعوية بما يساهم فى تعزيز محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى ، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف القرى والنجوع.



عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً لمتابعة أداء منظومة مياه الشرب والصرف الصحى ، بجانب بحث التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى ، ووضع حلول عملية وسريعة لتذليل العقبات وتسريع الإستجابة الفورية للمطالب الجماهيرية بالشكل المطلوب .



حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الإلتقاء بأحد الأفواج السياحية الإيطالية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للحركة السياحية والوقوف على إنطباعات الزائرين عن زهرة الجنوب .



كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتنظيم حملة مكبرة يتم تنفيذها الآن استهدفت إزالة حالتي تعد في المهد بمنطقة حي الصداقة الجديدة على مساحة إجمالية بلغت 750 م2 ، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية والتحفظ على المعدات المستخدمة في أعمال البناء ، مع إحالة المتعدين إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



