قومي المرأة بأسوان.. تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي ودعم المبادرات والأنشطة التوعوية

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بضرورة التوسع فى تنفيذ ودعم المبادرات المجتمعية والفعاليات التوعوية بما يساهم فى تعزيز محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى ، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف القرى والنجوع.

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة دوره الفاعل كشريك أساسي في التنمية المستدامة من خلال المشاركة فى عدد من الفعاليات والمبادرات الرائدة التى تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة ورفع الوعى لمختلف فئات المجتمع الأسوانى .

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ، والتى أشارت إلى أن فرع المجلس شارك فى الإجتماع التنسيقى الذي عقدته الدكتورة ولاء سعد عرفه مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية بمقر جمعية السيدة زينب بمنطقة السيل الجديد وذلك لمتابعة جهود دعم وتنفيذ مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " ، والتى تستهدف الإرتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة المحلية .

جهود متنوعة

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن الإجتماع شهد إستعراضاً لخطط رفع كفاءة النظافة العامة بدءاً من منطقة السيل الجديد، إلى جانب مناقشة آليات نشر الوعي البيئى وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية ، وعلى رأسها فرع المجلس القومى للمرأة ، وجهاز شؤون البيئة ، وإدارات البيئة والمخلفات الصلبة .

وأضافت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تم توزيع عدد 350 وجبة غذائية بقرية كوم الأحمدية بمركز كوم أمبو ضمن مبادرة " مطبخ المصرية بإيد بناتها " لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها على الأسر بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " طوال أيام شهر رمضان المبارك ، حيث تساهم المبادرة فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات ، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات ، بالإضافة إلى تقديم خدمات إطعام الأسر الأكثر إحتياجاً كأحد مخرجات هذا التدريب .