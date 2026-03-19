إزالة حالتي تعد بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان.. وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتنظيم حملة مكبرة يتم تنفيذها الآن استهدفت إزالة حالتي تعد في المهد بمنطقة حي الصداقة الجديدة على مساحة إجمالية بلغت 750 م2 ، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية والتحفظ على المعدات المستخدمة في أعمال البناء ، مع إحالة المتعدين إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار استكمال الجهود المتواصلة لفرض هيبة الدولة والتصدي الحازم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبمتابعة مستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت إشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

إزالة التعديات

وأكد محافظ أسوان أن الدولة لن تتهاون فى مواجهة أى تعديات على أراضيها ، خاصة التعديات المستحدثة ، مشدداً على إستمرار تنفيذ الإزالات الفورية ضمن جهود المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد أراضيها .

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من الجهات المعنية ، حيث شارك كل من محمد ربيع وأحمد عبد الراضى ونجار عبد الرحمن نواب رئيس المدينة ، ومحمد صلاح رئيس الحى بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة المقدم أسامة الحوفى مدعومين بفرق فنية وعمالة متخصصة ومعدات ثقيلة لضمان تنفيذ الإزالات بالشكل المطلوب .