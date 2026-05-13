مصطفى يونس: أخشى على الزمالك من مصير الإسماعيلي.. وأبناء الدراويش سبب هبوطه

أبدى مصطفى يونس، نجم الكرة المصرية السابق، حزنه الشديد لهبوط نادي الإسماعيلي إلى دوري الدرجة الثانية.

وقال يونس، في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو»: «أنا من أشد المعجبين بالنادي الإسماعيلي، وحزين جدًا لما وصل إليه، وأبناء النادي هم السبب في هبوطه».

وأضاف: «الولاء والانتماء لا يُشترى، بل يُبنى من خلال تربية الأجيال. لا أعلم هل سيهبط الإسماعيلي بشكل نهائي أم لا، لكن أخشى أن يلقى الاتحاد السكندري نفس المصير، وكذلك المصري البورسعيدي».

وتابع: «منذ رحيل آل عثمان، والإسماعيلي يعاني، ولا بد أن تقف الدولة بجانب النادي، لأن قيم الولاء والانتماء لم تعد كما كانت في السابق».

وواصل: «هناك بعض أبناء الإسماعيلي يبحثون عن مصالحهم الشخصية على حساب النادي، وقد جلبت لهم 3 لاعبين لمساعدتهم، لكن لم يلتفت أحد».

واختتم: «لا أتخيل كيف سينام جمهور الإسماعيلي اليوم، وأخشى أن يتكرر نفس السيناريو مع نادي الزمالك ويهبط».