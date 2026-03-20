خروج مفاجئ لـ سـفـ.اح التجمع من موسم عيد الفطر.. ورفعه من جميع دور العرض

شهد موسم أفلام عيد الفطر 2026 تطورًا غير متوقع، بعد صدور قرار من الرقابة على المصنفات الفنية بوقف عرض فيلم "سفاح التجمع" ورفعه من جميع دور العرض السينمائية حتى إشعار آخر، ما أثار حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفني وبين الجمهور

وجاء القرار بشكل مفاجئ، خاصة أن الفيلم كان يُعد من أبرز الأعمال المنافسة خلال الموسم، نظرًا لطبيعته المثيرة وأحداثه المستوحاة من وقائع تحمل طابعًا غامضًا ومثيرًا للجدل. وقد تلقت دور العرض إخطارًا رسميًا بوقف عرض الفيلم فورًا، دون الكشف عن تفاصيل واضحة بشأن أسباب هذا القرار أو موعد محتمل لعودته إلى الشاشات.

الفيلم يضم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.