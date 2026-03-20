الزمالك يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مساء اليوم الجمعة، على تهنئة الشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:«يهنئ نادي الزمالك الشعب المصري والاسلامي بحلول عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات».

وأعلن الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، أمس الخميس، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون اليوم الجمعة 20 مارس 2026، أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تحري الهلال باللجان الشرعية المختصة في مختلف أنحاء الجمهورية، وفقًا للضوابط الشرعية المعتمدة.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة قوية ومصيرية أمام أوتوهو بطل الكونغو برازافيل، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد 22 مارس الجاري