موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر.. التوقيت الرسمي بالقاهرة والمحافظات

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، يتزايد اهتمام المواطنين في مختلف أنحاء مصر بمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2026، خاصة مع اختلاف التوقيت من محافظة لأخرى، وهو ما يجعل البحث عن المواعيد الرسمية يتصدر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة قبل العيد.

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة

بحسب التوقيتات الرسمية، تقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة 6:24 صباحًا، وهو نفس التوقيت تقريبًا في محافظة الجيزة.

اختلاف مواعيد صلاة العيد في المحافظات

تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى بفارق دقائق، وفق للتوقيت المحلي لكل مدينة.

جاءت أبرز المواعيد كالتالي

الإسكندرية: 6:29 صباحًا

الإسماعيلية: 6:20 صباحًا

السويس: 6:19 صباحًا

أسوان: 6:18 صباحًا

العريش: 6:14 صباحًا

جدول مواعيد صلاة عيد الفطر 2026

تشمل المواعيد عدد كبير من المدن، حيث تبدأ الصلاة في بعض المناطق مبكرًا مثل طابا عند 6:10 صباح، بينما تتأخر في مناطق أخرى مثل مرسى مطروح لتصل إلى 6:40 صباحا.

لماذا تختلف مواعيد صلاة العيد؟

يرجع اختلاف التوقيت إلى فروق خطوط الطول والعرض بين المحافظات، وهو ما يؤدي إلى تفاوت بسيط في شروق الشمس، وبالتالي توقيت أداء صلاة العيد.

أهمية معرفة توقيت صلاة عيد الفطر

يحرص المواطنون على الالتزام بالتوقيت الرسمي للصلاة لأدائها في الساحات والمساجد الكبرى، خاصة أن صلاة العيد تعد من أبرز الشعائر التي تجمع الأسر المصرية في أجواء احتفالية مميزة.