دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام الترجي التونسي

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي، ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، للاتفاق على التفاصيل الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غد السبت، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع الكابتن سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية، ووائل محمد ورأفت ابراهيم إداريا الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، إلى جانب ممثلي نادي الترجي التونسي، وفي حضور مراقب المباراة من الاتحاد الإفريقي «كاف» ومسئولي لجان الحكام والتسويق والبث.

ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة باللقاء من حيث مواعيد الوصول لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء والزي الخاص وكافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة.

أسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأخضر الفاتح، بينما يرتدي فريق الترجي الطاقم الأزرق بالكامل ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون البرتقالي.