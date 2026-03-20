مجموعة مصر.. قائمة إيران لمواجهتي نيجيريا وكوستاريكا وديا

يستعد منتخب إيران لمواجهتي نيجيريا وكوستاريكا، في إطار لقاءات ودية، ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026.
ويتواجد منتخب إيران برفقة نيوزيلندا وبلحيكا في مجموعة منتخب مصر في كأس العالم.
وجاءت قائمة إيران كالتالي:
علي رضا بيرانفند - سيد حسين حسيني - بايام نظام - محمد خليفة - علي نعمتي - حسين أبارجوي - شجاع خليل زاده - سامان فلاح - حسين كنعاني - دانيال إيري - إحسان حاج صافي - ميلاد محمدي - أبو الفضل جلالي - صالح حرداني - رامين رضائيان - دانيال إسماعيل فار - سعيد عزت الله - محمد جرباني - أوميد نورافكان - سامان قدوس - أمير محمد رزاقنية - محمد محبي - مهدي قائدي - مهدي ترابي - هادي حبيبي نجاد - مهدي طارمي - أمير حسين محمودي - علي رضا جهانبخش - علي جولزاده - مهدي هاشم نجاد - علي علي بور - شهريار موجانلو - أمير حسين زاده - إحسان محروقي - دينيس إيكرت.