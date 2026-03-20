سنواصل دعمه.. ليفربول يدين الإساءات العنصرية من جماهير جلطة سراي ضد كوناتي

أدان نادي ليفربول الإنجليزي، الإساءات العنصرية ضد مدافعه إبراهيما كوناتي، التي تعرض لها من جماهير جلطة سراي التركي، والتي اتهمته بتعمد إصابة فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق التركي.

وقال نادي ليفربول في بيان: "يشعر نادي ليفربول بالفزع والاشمئزاز من الإساءات العنصرية الدنيئة والبغيضة الموجهة إلى إيبراهيما كوناتي على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق، إنه مهين للإنسانية، وجبان، ومتجذر في الكراهية، لا مكان للعنصرية في كرة القدم، ولا مكان لها في المجتمع، ولا مكان لها في أي مكان - سواء على الإنترنت أو في الواقع".

وواصل: “يجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي أن تتحمل المسؤولية وتتخذ إجراءات فورية، تمتلك هذه المنصات القوة والتكنولوجيا والموارد اللازمة لمنع هذه الإساءات، لكنها غالبًا ما تقصر في القيام بذلك، إن السماح للكراهية العنصرية بالانتشار دون رادع؛ هو خيار - وهو خيار يستمر في الإضرار باللاعبين والأسر والمجتمعات في جميع أنحاء عالم كرة القدم".

واختتم: "سنواصل تقديم دعمنا الكامل لإبراهيما، وسنعمل مع السلطات المختصة لتحديد هوية المسؤولين حيثما أمكن ذلك، لكن العبء لا يمكن أن يقع دائمًا على عاتق اللاعبين والأندية للتصرف بعد وقوع الضرر بالفعل".