مدرب ليفربول يصدم العميد: غياب محمد صلاح عن وديتي السعودية وإسبانيا

وجه الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي صدمة إلي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني.

وأعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إصابة محمد صلاح نجم الفريق وغيابه عن المشاركة مع الريدز، وعدم لحاقه بمعسكر منتخب مصر خلال شهر مارس الجاري.

وتعرض محمد صلاح خلال مباراة ليفربول الأخيرة أمام جلطة سراي للإصابة ببعض الآلام وطلب استبداله.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل لقاء برايتون: محمد صلاح تعرض للإصابة ويعاني من إصابة عضلية، لذلك لن يكون متاحًا لمباراة الغد أمام برايتون.


وتابع: من حسن حظ ليفربول إننا سننتقل لفترة التوقف الدولي لكن هذا خبر سئ لـ مصر، لن يتمكن من السفر إلى معسكر المنتخب، نأمل وبناءًا على ما أظهره صلاح في الماضي أن يتعافى بشكل أسرع من غيره من اللاعبين.

واختتم المدرب الهولندي تصريحاته قائلًا: محمد صلاح يعتني بنفسه جيدًا ويمكنه العودة قبل غيره كما أثبت التاريخ، لا يتبقى سوى أسبوعين حتى نعود للمباريات.
يذكر أن منتخب مصر سيواجه السعودية في جدة المقرر لها السابع عشر من مارس المقبل، بينما يلاقي المنتخب الوطني نظيره إسبانيا في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته في برشلونة

