أحمد موسى يشيد بتألق محمد صلاح: لاعب من كوكب آخر

واصل محمد صلاح كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفًا جديدًا خلال مباراة فريقه ليفربول أمام جالاتا سراي في إياب دور الـ16.

وكتب الإعلامي أحمد موسى عبر حسابه على «إكس»:

“نجمنا العالمي محمد صلاح يسجل هدفًا من كوكب تاني في مرمى جالاتا سراي.. الهدف الرابع الخيالي، محمد صلاح يصل إلى الهدف رقم 50 في دوري الأبطال. محمد صلاح في مباراة الليلة يسجل ويصنع الهدف الثاني ويهدر ركلة جزاء، نجم مصر العالمي يتألق ويقود ليفربول إلى ربع نهائي دوري الأبطال.”

ووصل محمد صلاح بهذا الهدف إلى رقم مميز، بعدما بلغ 50 هدفًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح أول لاعب إفريقي يصل إلى هذا الرقم في تاريخ المسابقة.

وقاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الثمين على جالطة سراي التركي برباعية دون رد، امس الأربعاء، في إياب دور الـ 16 من البطولة القارية الكبيرة.

ليفربول يضرب موعدا ناريا مع باريس

يذكر أن لقاء الذهاب قد انتهى لمصلحة فريق جالطة سراي، بهدف دون رد، ليتأهل الريدز محققا الفوز بنتيجة 4-1، بمجموع لقائي الذهاب والإياب، ليضرب بذلك موعدا ناريا مع باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي.