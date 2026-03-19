10 رابحين.. أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة نورانيات قرآنية

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أسماء الفائزين في مسابقة «نورانيات قرآنية»، والتي تُعد واحدة من أبرز المسابقات الدينية الهادفة إلى تشجيع حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

إعلان النتائج

وجاء إعلان النتائج، خلال برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة 'صدى البلد'، حيث وجه التهنئة للفائزين، مؤكدًا أن المسابقة تسعى إلى دعم حفظة كتاب الله وتعزيز القيم الدينية لدى مختلف الفئات.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، عن نتيجة السحب في اليوم الـ 21 حتى الـ 25 من مسابقة نورانيات قرآنية في القرآن الكريم التي أطلقتها قناة صدى البلد خلال شهر رمضان المبارك.



يوم 21 من رمضان

الفائزة الأولى سهير نصر محمود

الفائز الثاني أحمد صالح سيد علي



يوم 22 من رمضان

الفائز الأول إسلام ماهر محمد سعد إبراهيم

الفائز الثاني أحمد محمد رمضان



يوم 23 من رمضان

الفائز الأول الطاهر ياسين علي مناع

الفائزة الثانية منى هاني محمد دنقل



يوم 24 من رمضان

الفائز الأول مروان سالم سلامة سالم

الفائز الثاني عبد العال محمد حسن



يوم 25 من رمضان

الفائز الأول أحمد رجب حسن صالح

الفائز الثاني إسلام علواني محمود أمين

ووجه موسى، الشكر للنائب محمد أبو العينين على رعايته وإطلاقه لهذه المناسبة، وحرصه على أن يكون مقدمي المسابقة من حفظة كتاب الله.