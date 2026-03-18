مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ 28 من رمضان

أعلن الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، عن طرح سؤال اليوم الـ28 من شهر رمضان ضمن مسابقة برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة صدى البلد.

برنامج نورانيات قرآنية

برنامج نورانيات قرآنية مسابقة رمضانية يومية لمتابعيه مع جوائز قيمة للفائزين، ويمكن لجميع المتابعين المشاركة والإجابة عن السؤال اليومي.

وجاء نص سؤال اليوم 28 من رمضان:

سؤال الجزء التاسع والعشرين

سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له فما هي؟

سورة الملك

سورة القلم

سورة الحاقة

سورة القيامة

