الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الجائزة عمرة.. أحمد موسى يكرم الفائزين بمسابقة نورانيات قرآنية على الهواء

الفائزين
الفائزين
محمد البدوي

كرّم الإعلامي أحمد موسى الفائزين في مسابقة «نورانيات قرآنية»، حيث قام بتسليمهم جوائزهم التي تضمنت رحلة عمرة، وذلك خلال حلقة برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد.

وأشار موسى إلى أنه يتم التواصل يوميًا مع إحدى الفائزات واسمها منار محمود نصار، والتي فازت في اليوم السادس من المسابقة، إلا أن هاتفها ما يزال مغلقًا، موجّهًا رسالة للمشاهدين للمساعدة في الوصول إليها لتسليمها الجائزة.

كما وجّه الشكر للفائزين الذين حضروا من محافظات مختلفة لتحملهم مشقة السفر، خاصة خلال شهر رمضان، معربًا عن تقديره لمشاركتهم وتفاعلهم مع المسابقة.

وفازت بالجائزة الأولى منى عبد العليم حسين محمد من محافظة أسيوط، والتي عبّرت عن سعادتها بالفوز، موجّهة الشكر إلى رجل الأعمال محمد أبو العينين والإعلامي أحمد موسى، وكذلك لأهلها وأصدقائها في أسيوط.

وجاءت في المركز الثاني سيدة محمد حسن من الجيزة، مؤكدة أن مشاركتها في المسابقة جاءت أثناء قراءتها للجزء المحدد من القرآن، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها في مسابقة من هذا النوع.

أما الفائزة الثالثة فكانت الطفلة سدرة سعيد عبد القادر من محافظة المنيا، وهي أصغر المشاركات سنًا، حيث عبّر والدها عن دهشتهم وسعادتهم بالفوز، مؤكدًا ثقتهم في مصداقية المسابقة.

كما فاز الطفل مصطفى محمد رضا مصطفى، الذي وجّه الشكر للنائب محمد أبو العينين، فيما أوضح والده أنهم يحرصون يوميًا على متابعة البرنامج والمشاركة في المسابقة والبحث عن الإجابات في المصحف.

الاشتراك في المسابقة

وفاز كذلك السيد عمارة السيد عمارة من محافظة الدقهلية، مؤكدًا أن هذه أول مشاركة له وأنه سيواصل الاشتراك في المسابقة لما تتميز به من شفافية وتثقيف ديني.

ومن محافظة البحيرة فاز علي مصطفى محمد مصطفى، الذي وجّه رسالة تحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا الله أن يحفظه ويقويه.

كما فاز الطفل حمزة محمد ربيع أحمد من العريش، الذي عبّر عن سعادته قائلًا: «تحيا مصر»، بينما قدّم والده الشكر للقائمين على البرنامج والعلماء المشاركين فيه.

وفاز أيضًا رضوان محمود بغدادي من الأقصر، مؤكدًا أنه يحفظ القرآن الكريم وشارك في المسابقة منذ يومها الأول حتى تحقق له الفوز.

كما حصلت عيشة محمد علي من القاهرة على إحدى الجوائز، حيث أعربت عن سعادتها بالفوز واستمرارها في المشاركة بالمسابقة، داعية لمصر بالحفظ والاستقرار.

واختتمت قائمة الفائزين بمحمود عبد الرحيم عبد المجيد من محافظة قنا، الذي أوضح أنه حضر إلى القاهرة بالقطار من جنوب مصر، مشيرًا إلى أن الرحلة أصبحت أفضل من السابق لكنها ما تزال تحتاج إلى مزيد من التطوير.

سدرة الطفلة سدرة أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى نورانيات قرآنية

