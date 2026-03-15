أحمد موسى: مصر في قلب الأحداث.. والرئيس السيسي يقود جهود تعزيز التنسيق العربي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تواصل دورها الداعم للأشقاء العرب في مختلف القضايا، مشيرًا إلى أن تعزيز التضامن العربي يمثل أولوية أساسية لدى القيادة السياسية.

وأوضح خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل تحركاته الدبلوماسية واتصالاته المستمرة من أجل دعم الدول العربية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

جهود دبلوماسية مكثفة

وأشار موسى إلى أن التحركات المصرية لا تقتصر على المستوى السياسي فحسب، بل تمتد إلى جهود دبلوماسية مكثفة، موضحًا أن الرئيس السيسي أوفد وزير الخارجية بدر عبد العاطي في جولة خليجية مهمة لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التنسيق مع الدول العربية.

القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

وأضاف أن وزير الخارجية التقى خلال زيارته إلى قطر بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

دعم القضايا العربية

ولفت إلى أن هذه التحركات تعكس الدور التاريخي الذي تلعبه مصر في دعم القضايا العربية، مؤكدًا أن القاهرة تواصل التنسيق مع الدول الشقيقة لمواجهة التحديات الراهنة والعمل على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.