أحمد موسى: تحركات الرئيس السيسي لحماية الأمن العربي مستمرة

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الدولة المصرية تواصل دعمها الكامل للأشقاء العرب في مواجهة التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى أن تحركات عبد الفتاح السيسي تأتي في إطار حماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

التطورات الأخيرة في المنطقة

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد ، أن الرئيس السيسي يجري اتصالات ومباحثات مكثفة بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة، في ظل الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران، مشيرًا إلى أن الرئيس قام مؤخرًا بزيارات مهمة إلى السعودية والإمارات ضمن التحركات الدبلوماسية المصرية.

نهج تاريخي للدولة المصرية

وأضاف موسى، أن موقف مصر الداعم للدول العربية ثابت ولم يتغير، مؤكدًا أن القاهرة تقف دائمًا إلى جانب أشقائها في الخليج والأردن والعراق، وأن هذا الموقف ليس وليد اللحظة بل هو نهج تاريخي للدولة المصرية.

وشدد على أهمية إنشاء قوة عربية مشتركة، وهي الفكرة التي دعا إليها الرئيس السيسي منذ سنوات، مؤكدًا أنه لو تم تنفيذها قبل عقد من الزمن لكانت المنطقة أكثر قدرة على الردع وحماية أمنها.

مواجهة التحديات المستقبلية

وأشار إلى أن الدعوة لتشكيل هذه القوة تأتي في إطار الحفاظ على أمن الشعوب العربية ومواجهة التحديات المستقبلية، لافتًا إلى ضرورة ترسيخ مفهوم الأمن القومي العربي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، حديثه بالتأكيد على أن طرح فكرة القوة العربية المشتركة عام 2015 لم يكن أمرًا عابرًا، بل جاء استنادًا إلى قراءات استراتيجية ومعلومات دقيقة تمتلكها الدولة المصرية ومؤسساتها المتخصصة في تحليل التطورات الإقليمية والدولية.