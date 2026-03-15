أحمد موسى يطالب بمساندة الجيوش الوطنية في المنطقة في مواجهة التحديات

أكد الإعلامي أحمد موسى ضرورة دعم الدولة المصرية ومساندة مؤسساتها في ظل التحديات والتغيرات التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية، مشددًا على أهمية الوعي والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة.

مواجهة التحديات المختلفة

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الوقوف بجانب الدولة ودعمها، إلى جانب مساندة الجيوش الوطنية في المنطقة في مواجهة التحديات المختلفة.



وأوضح أن المنطقة تمر بمتغيرات كبيرة وسريعة، الأمر الذي يستدعي قدرًا كبيرًا من التركيز والانتباه لما يدور حولنا، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار الدول يتطلب تضافر الجهود بين القيادة والشعوب.



وأضاف أن الوقت الحالي لا يحتمل الانشغال بما وصفه بـ«شغل اللجان» أو الجدل غير المفيد، قائلًا إن الأولوية يجب أن تكون لدعم الدولة والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية في ظل الأوضاع الإقليمية المتغيرة.

دعم مؤسسات الدولة

وأشار موسى إلى أن الوعي بما يحدث في المنطقة يعد أمرًا ضروريًا، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتركيز على دعم مؤسسات الدولة في هذه المرحلة المهمة.