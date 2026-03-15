أحمد موسى: الرئيس السيسي سبق الجميع بالدعوة لإنشاء جيش عربي مشترك لحماية الأمن القومي

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الدعوة إلى إنشاء قوة عربية مشتركة ليست فكرة جديدة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أوائل من طرحوا هذه المبادرة منذ سنوات لحماية الأمن القومي العربي.

منطقة الخليج العربي والأردن

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المنطقة تشهد توترات متزايدة منذ نهاية فبراير، مع تعرض بعض الدول العربية في منطقة الخليج العربي والأردن والعراق لاعتداءات إيرانية، مؤكدًا أن مصر تواصل تحركاتها الداعمة للأشقاء العرب بحكمة وقوة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أجرى مشاورات واتصالات مهمة بشأن التطورات الأخيرة المرتبطة بالهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران، كما قام بزيارات سابقة إلى السعودية والإمارات في إطار الجهود المصرية لتعزيز التنسيق العربي ومتابعة تطورات الأوضاع في المنطقة.

موقف تاريخي للدولة

وشدد موسى على أن موقف مصر في دعم الدول العربية ثابت ولم يتغير، موضحًا أن القاهرة تقف دائمًا إلى جانب أشقائها، وهو موقف تاريخي للدولة المصرية في مختلف الأزمات.

ردع أي تهديد يواجه الدول

كما أكد أن فكرة إنشاء قوة عربية مشتركة تمثل ضرورة لحماية المنطقة، موضحًا أنه لو تم تنفيذ هذه المبادرة منذ عشر سنوات لكانت قادرة على ردع أي تهديد يواجه الدول العربية.

واختتم الإعلامي أحمد موسى حديثه بالإشارة إلى أن طرح هذه الفكرة عام 2015 جاء استنادًا إلى قراءات استراتيجية دقيقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات معلوماتية قوية قادرة على تحليل التحديات المستقبلية والتعامل معها.