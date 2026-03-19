صلاح يقود الريدز أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح الي العودة للإنتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين في مواجهة برايتون بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة الــ31 للدوري الإنجليزي.

وخسر ليفربول بشكل مباغت 1 / 3 أمام مضيفه وولفرهامبتون، قبل أن يكتفي بالتعادل 1 / 1 مع ضيفه توتنهام هوتسبير، ليتواجد في المركز الخامس حاليا برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين فقط خلف أندية المربع الذهبي.

ويخوض ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة، عقب تأهله لدور الثمانية بدوري الأبطال، بفوزه 4 / صفر على ضيفه جالطة سراي التركي، أمس الأربعاء، في إياب دور الـ16 للمسابقة، معوضا خسارته صفر / 1 في مباراة الذهاب.

ويأمل الدولي محمد صلاح في مواصلة تألقه مع ليفربول، بعدما أحرز هدفا وصنع هدفين آخرين لزميليه هوجو إيكيتيكي وريان جرافينبيرخ.

وبصفة عامة، شارك صلاح في 34 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، أحرز خلالها 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه، علما بأنه لعب 20 مباراة ضد برايتون، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 10 أهداف أخرى، وهو ما يجعله يطمع في تعزيز سجله الرائع ضد الفريق الملقب بـ(طيور النورس).