عودة الملك.. إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح | ما القصة؟

استعاد النجم المصري محمد صلاح بريقه الأوروبي، وقاد فريقه ليفربول الإنجليزي لانتصار كبير على غلطة سراي التركي بنتيجة 4-0، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب "أنفيلد".

بهذا الفوز، حسم "الريدز" تأهله إلى ربع النهائي بمجموع المباراتين، بعد أداء قوي أكد عودته للمنافسة بقوة على اللقب القاري.

إنجاز تاريخي جديد لصلاح

لم تكن المباراة مجرد انتصار جماعي، بل شهدت أيضا لحظة تاريخية للنجم المصري، الذي أصبح أكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا، بعدما رفع رصيده إلى 50 هدفا.

واحتفى نادي ليفربول بهذا الإنجاز عبر حسابه الرسمي باللغة الإنجليزية على منصة "إكس" بعبارة مقتضبة "رائع يا مو"، بينما جاء تعليق الحساب العربي أكثر حماس "لو بطلنا نحلم نموت"، في إشارة إلى استمرار صلاح في تحطيم الأرقام القياسية.

شوط أول باهت وبداية متعثرة

رغم النتيجة الكبيرة، لم تكن بداية محمد صلاح مثالية، حيث ظهر بشكل متراجع في الشوط الأول، وأهدر عدة فرص محققة، أبرزها ركلة جزاء كانت كفيلة بتسهيل مهمة فريقه مبكرًا.

وانعكس هذا الأداء على تقييمه الفني، الذي بلغ 5.7 خلال الشوط الأول، في ظل غياب الفاعلية الهجومية المعتادة.

انتفاضة نارية في الشوط الثاني

لكن مع انطلاق الشوط الثاني، تغيرت الصورة تمامًا، حيث انتفض صلاح وقدم واحدًا من أفضل أشواطه هذا الموسم.

بدأ الفرعون المصري بصناعة الهدف الثاني، قبل أن يسهم في الهدف الثالث بتسديدة قوية ارتدت من الحارس لتجد طريقها إلى الشباك عبر زميله.

واختتم صلاح تألقه بهدف رائع سجله بنفسه، مؤكدًا عودته القوية ومساهمته المباشرة في ثلاثية من أهداف فريقه.

أرقام تعكس الهيمنة الهجومية

قدم صلاح أداءا هجوميا لافتا، حيث سدد 7 مرات، منها 6 على المرمى، إضافة إلى كرة ارتطمت بالقائم.

كما بلغ معدل الأهداف المتوقعة 2.42، رغم إهداره خمس فرص محققة.

وعلى مستوى صناعة اللعب، قدم تمريرة حاسمة، وصنع فرصة خطيرة، إلى جانب تمريرتين مفتاحيتين، مع دقة تمرير بلغت 95% (18 تمريرة صحيحة من أصل 19).

كما أظهر دقة كاملة في التمرير داخل نصف ملعب الخصم بنسبة 100%، ما يعكس تأثيره الكبير في بناء الهجمات.

تفاعل جماهيري واسع “صلاح لا ينتهي”

أشعل أداء محمد صلاح حماس جماهير ليفربول، التي تفاعلت بقوة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيدة بعودته القوية.

ووصف أحد الحسابات الجماهيرية الكبيرة النجم المصري بعبارة: "محمد صلاح لا ينتهي"، في إشارة إلى استمراريته في التألق رغم مرور السنوات.

كما عبرت إحدى المشجعات عن فرحتها بطريقة طريفة، حيث أعادت نشر هدفه وعلقت: "يمكن الآن الاحتفال بالعيد"، في دلالة على السعادة الكبيرة التي صنعها أداء "الفرعون المصري".

خروج مبكر بعد الاطمئنان

وفي الدقيقة 74، قرر المدير الفني الهولندي آرني سلوت إراحة صلاح بعد الاطمئنان على النتيجة، ليغادر الملعب وسط تحية جماهير "أنفيلد" التي احتفت بنجمها الأول.

قلب الموازين في اللحظات الحاسمة

أكد محمد صلاح في هذه المباراة أنه لا يزال أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وأنه قادر على قلب الموازين في اللحظات الحاسمة.

وبين شوط أول متعثر وثاني استثنائي، كتب "مو" فصلا جديدا من التألق، ليقود ليفربول نحو حلم أوروبي جديد بثقة وطموح لا يتوقفان.