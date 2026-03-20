برلماني: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التضامن العربي وتؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء

صرح النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة كلا من دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة، تعكس قوة الدبلوماسية المصرية والدول المحوري القوي الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم أمن واستقرار الدول العربية، في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات وتحديات متسارعة .

أوضح أبو عريضة، أن جولة الرئيس السيسي لدول الخليج جاءت في توقيت بالغ الأهمية في ظل التصعيد العسكري والتوترات المتزايدة والتي تهدد استقرار المنطقة، مضيفا أنها تحمل رسالة تؤكد على التضامن المصري الكامل مع الأشقاء العرب ورفض مصر القاطع لأي اعتداءات تهدد أمن واستقرارها أو تمس سيادتها، موضحا أن أمن دول الخليج العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر تؤمن دائما وتسعى لتوحيد الصف العربي وأن هذه التحركات تسهم في تعزيز ذلك و بناء موقف عربي موحد قادر على التعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة ومسؤولية.

وأضاف أبو عريضة، أن جولة الرئيس السيسي تؤكد دور مصر الفاعل في التواصل مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية، لمنع اتساع رقعة الصراع والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية، إضافة إلى ترسيخ مفهوم الأمن القومي العربي وتدعيم الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، مشيدا بجهود القيادة السياسية في تكثيف التواصل مع مختلف الأطراف لخفض التوترات.