برلماني: وحدة الشعب ودعم القيادة أساس حماية مصر

بعث النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا له الصحة والعافية، ولمصر وشعبها الأمن والاستقرار والازدهار، مهنئا مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة وجميع أبناء الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشار حافظ، إلى أن عيد الفطر يأتي هذا العام في ظروف دقيقة، حيث تواجه المنطقة تحولات سريعة وتحديات متعددة، وهو ما يستدعي من جميع المصريين تعزيز الوحدة الوطنية والاصطفاف خلف الدولة وقيادتها لضمان حماية الوطن والحفاظ على مقدراته.

وأوضح النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن مصر أثبتت قدرة كبيرة على إدارة التحديات الداخلية والإقليمية بفضل رؤية القيادة السياسية الحكيمة، مؤكدًا أن الدعم الشعبي للقرارات الوطنية يمثل قوة أساسية تمكن الدولة من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والسياسي.

وشدد حافظ على أن المرحلة الحالية لا تتحمل أي انقسامات أو حسابات ضيقة، وأن التضامن الوطني والوعي الجماعي هما الضمانة الحقيقية لعبور هذه المرحلة الحرجة بسلام، مضيفًا أن كل مصري مسؤول عن المساهمة في حماية الوطن والمشاركة في تعزيز مسيرة التنمية.

وأكد حافظ، على أن مصر ستظل قادرة على مواجهة كل الأزمات بفضل تماسك شعبها ووحدة مؤسساتها، مشددًا على أن دعم القيادة السياسية والعمل بروح وطنية مشتركة هو الطريق الأمثل لضمان استقرار البلاد وتحقيق مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا.