برلماني: زيارة الرئيس السيسي للخليج تبرز ثقل مصر في إعادة ضبط المشهد الإقليمي

أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر تعكس بوضوح حجم التأثير الذي تمارسه مصر في إدارة التوازنات الإقليمية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة نتيجة التصعيد العسكري المرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأشار الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن هذه الزيارة لم تقتصر على تأكيد الدعم السياسي للدول الشقيقة، بل حملت في طياتها تحركًا عمليًا يستهدف إعادة ضبط إيقاع الأزمة، ومنع خروجها عن السيطرة، من خلال تكثيف التشاور مع القوى الإقليمية الفاعلة وتنسيق المواقف بما يخدم استقرار المنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ. أن التحركات المصرية تعكس خبرة تراكمية في التعامل مع الأزمات الكبرى، حيث تعتمد القاهرة على أدوات متعددة تشمل الدبلوماسية المباشرة، والاتصالات المكثفة، وبناء التوافقات، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على التأثير في مسار الأحداث.

وأوضح نائب الاسكندرية، أن أهمية هذه الجولة تكمن أيضًا في أنها تعيد التأكيد على أن مصر تظل مركز ثقل رئيسيا في النظام الإقليمي العربي، وقادرة على لعب دور محوري في توجيه بوصلة التحركات الجماعية نحو التهدئة بدلًا من التصعيد.

ولفت الغنيمي، إلى أن استمرار هذا الدور المصري الفاعل يمثل ضرورة ملحة في هذه المرحلة، لضمان الحفاظ على استقرار المنطقة، وتجنب سيناريوهات قد تكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.