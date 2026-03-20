برلماني عن رسائل الرئيس السيسي خلال صلاة العيد: القيادة السياسية تعمل على بناء وطن مستقر

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بالرسائل المهمة التي نقلها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الفطر بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، معتبرا أن كلمات الرئيس كانت تأكيداً على التضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء والمصابون خلال السنوات العشر الماضية في مواجهة الإرهاب، والتي أسهمت في استقرار وأمن الوطن.

وأشار كشر، في بيان له، إلى أن ما أكده الرئيس عن دمج جهود مواجهة الإرهاب مع خطة التنمية يعكس رؤية استراتيجية واضحة للحفاظ على مكتسبات الدولة مع ضمان استمرار النهضة الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المناطق، خاصة العاصمة الجديدة والمشروعات الحيوية التي تم افتتاحها مؤخرا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن رسائل الرئيس السيسي تحمل تقديراً حقيقياً للأسر المصرية التي قدمت الغالي والنفيس من أبنائها من أجل حماية أمن الوطن، وهو ما يعكس حرص القيادة على التواصل المباشر مع المواطنين والاعتراف بالتضحيات الوطنية.

ولفت كشر إلى أن التأكيد على وحدة مصر وعدم الانجرار وراء التطرف أو الفتنة الدينية يعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم التسامح والحرية الدينية، موضحاً أن هذا التوجه يمثل خط الدفاع الأول لحماية استقرار المجتمع المصري.

كما وصف كشر تصريحات الرئيس بشأن الثقة في تجاوز الأزمات والحروب الطويلة بأنها رسالة أمل للشباب والأجيال القادمة، مؤكداً على أن القيادة السياسية تعمل دائماً على تحقيق توازن بين حماية الوطن وتنميته، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وأمنهم.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد على أن هذه الرسائل ليست مجرد كلمات بل خطة عمل واضحة تعكس الحرص على بناء وطن قوي ومستقر، داعياً جميع المصريين إلى مواصلة الدعم والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية واستكمال مسيرة البناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.