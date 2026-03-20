مجتبى خامنئي: أهنئ الإيرانيين بـ الانتصارات الباهرة على أمريكا وإسرائيل

دعا المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، اليوم الجمعة، إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وهنأ الإيرانيين بـ"انتصارات باهرة" في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وأكد خامنئي، أن تعزيز "التلاحم بين الشعب والحكام" والوحدة والوطنية ستؤدي إلى انهيار عدو النظام".

كما صرّح بأنه "من الضروري تهنئة الجميع على الانتصارات الباهرة التي حققها مقاتلو النظام".

ووصف العام الجديد، بأنه عام "اقتصاد المقاومة في ظل الوحدة الوطنية والأمن القومي".

وأكد المرشد الإيراني، أن الهجمات التي استهدفت تركيا وسلطنة عُمان لم تنفذها إيران أو أي من القوات المتحالفة معها، مضيفا "نؤمن إيمانا راسخا بتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة".

ولم يظهر خامنئي علنًا منذ إصابته، بحسب التقارير، في الغارة الإسرائيلية التي أودت بحياة والده وعدد من أفراد أسرته في 28 فبراير.