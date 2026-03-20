الرنجة والكعك والترمس تزين بوفيهات فنادق الغردقة في أول أيام عيد الفطر المبارك

حرصت فنادق الغردقة السياحية على توفير كعك العيد والحلوى المختلفة والترمس والرنجة للمعيدين بها فى عيد الفطر المبارك.

وأشار الشيف محمد عباس الشيف العمومي بأحد فنادق الغردقة إلى أن بوفيهات اليوم الأول لعيد الفطر شهدت توفير كميات من كعك العيد والترمس والسوداني والرنجة الأكلات المعبرة عن العيد والتى تلقى إقبالا كبيرا من المصريين والأجانب.

وأضاف عباس أن بوفيه اليوم الأول شمل مشاوى وسى فود ولحوم وبط وفراخ مع إقبال على مدار اليوم من وجبات الغذاء والعشاء .

وأشار أحمد قاسم مدير احد الفنادق بالغردقة، الى أن إدارة الفنادق حرصت على ادخال البهجة على المعيدين الذين حرصوا على قضاء إجازة العيد فى الفنادق المختلفة، حيث قامت الادارة بإعداد بوفيه مفتوح لحلوى العيد من كعك العيد والجلوس والترمس وغيرها من أكلات العيد الشهيرة .

وأضاف قاسم ، أن هناك اشغالات جيدة خلال العيد فى فنادق البحر الأحمر من سياحة داخلية ودولية حيث شهد أغلب الفنادق والقرى السياحية بالغردقة إشغالات وصلت 80 % فى معظم الفنادق فى اليوم الأول لإجازة عيد الفطر من النزلاء من السياحة الداخلية .

وأشار قاسم الى أن الفنادق حريصة على تقديم انشطة متنوعة ومختلفة لاسعاد الأفواج السياحية واحتفالا بعيد الفطر يتضمن فقرات فنية وترفيهية وفلكلورية وشعبية بجانب تقديم الحاويات الشرقية وكعك العيد والبسكويت والبيتي فور والترمس والسوداني وشيكولاتة مع تزين الشاطئ بالبالون بالألوان مختلفة يصاحب ذلك الأغاني المتعلقة بالعيد.