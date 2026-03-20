تصريحات نارية من ترامب: المعركة في إيران حُسمت عسكريا.. والناتو جبناء

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن المعركة الدائرة لوقف إيران النووية قد "حُسمت عسكريًا"، وهاجم حلفاء الناتو لعدم مساعدتهم الولايات المتحدة، واصفًا إياهم بـ"الجبناء" لعدم مساعدتهم في فتح مضيق هرمز.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "الآن وقد حُسمت هذه المعركة عسكريًا، مع مخاطر ضئيلة للغاية بالنسبة لهم، يشكون من ارتفاع أسعار النفط التي يُجبرون على دفعها، لكنهم لا يريدون المساعدة في فتح مضيق هرمز، وهي مناورة عسكرية بسيطة هي السبب الوحيد لارتفاع أسعار النفط".

وأضاف ترامب: "من السهل عليهم القيام بذلك، مع مخاطر ضئيلة للغاية.. جبناء، ولن ننسى ذلك".

وأعرب عن أسفه لعدم انضمام حلفاء الناتو إلى الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران، وكرر تأكيده على أن الحلف سيكون عاجزًا بدون الولايات المتحدة، حيث قال: "بدون الولايات المتحدة، حلف الناتو مجرد قوة جوفاء.. لم يرغبوا في الانضمام إلى المعركة لوقف إيران النووية".

وبدأ ترامب، الأسبوع، بدعوة الحلفاء للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، لكنه قال لاحقًا إن الولايات المتحدة لا تحتاج إليهم.

وقال ترامب يوم الثلاثاء: "لم نعد بحاجة إلى مساعدة دول الناتو، ولا نرغب بها - لم نكن بحاجة إليها أبدًا".