توروب يرد على أنباء رحيله عن الأهلي.. هل يغادر القلعة الحمراء؟

تحدث ييس توروب مدرب الأهلي عن رحيله عن القلعة الحمراء؛ بعد ما تردد مؤخرا بشأن هذا الأمر.

وقال ييس توروب، في تصريحات إذاعية: "رحيلي عن الأهلي؟.. لا أشغل بالي بهذا الأمر، ولا أركز مع ما يقال؛ حتى لا يأخذ من تركيزي، وأركز على تطوير اللاعبين وتحقيق الفوز".

واستقر المدير الفني للنادي الأهلي الدانماركي “ييس توروب”، على تعديل الأسلوب التكتيكي في مباراة الإياب أمام الترجي، المقرر إقامتها مساء غد السبت في القاهرة.

واتفق “توروب” مع جهازه المعاون، على العودة إلى اللعب بمهاجم صريح في إياب الترجي؛ بعد تجربة المهاجم الوهمي في لقاء الذهاب، وجاء القرار؛ في ظل معاناة الفريق تهديفيا خلال الفترة الأخيرة، بعد صيام هجومي وتهديفي.

وقرر “توروب” الدفع بالمهاجم الشاب مروان عثمان في مركز رأس الحربة منذ البداية؛ أملاً في استغلال قوته البدنية وتحركاته داخل منطقة الجزاء لتحويل العرضيات والفرص إلى أهداف.

المدرب الدنماركي يرى أن وجود مهاجم تقليدي؛ سيعيد التوازن الهجومي للفريق، ويمنح الحرية للثلاثي “بن شرقي وتريزيجيه وزيزو” للتحرك في مراكزهم الطبيعية وصناعة الخطورة على دفاع الترجي، في محاولة لكسر حالة العقم التهديفي وتحقيق الفوز في استاد القاهرة.

يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب خسر من الترجي التونسي بهدف دون رد، في ذهاب دور الستة عشر بـ دوري أبطال أفريقيا.