اتحاد الكرة يشكر السفير الإسباني على تسهيل تأشيرات المنتخب

تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، بخالص الشكر والتقدير إلى سيرخيو كارانثا، السفير الإسباني في مصر، على جهوده المخلصة في تيسير الإجراءات، وتقديم الدعم اللازم لاستخراج تأشيرات بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وأشاد مجلس إدارة الاتحاد بالدور الإيجابي والتعاون المثمر، الذي ساهم في إنهاء الإجراءات في وقت مناسب، بما يضمن انتظام برنامج المنتخب خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر، نظيره الإسباني يوم 31 مارس الحالي بمدينة برشلونة، ضمن برنامج إعداد الفراعنة استعدادًا لمنافسات كأس العالم.