يورتشيتش: مباراة بيراميدز والجيش الملكي صعبة ونسعي للفوز

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على أهمية وصعوبة المواجهة التي تجمعه بنظيره نادي الجيش الملكي المغربي مساء السبت، مؤكدا أنه رغم تحقيق الفريق لنتيجة جيدة في الذهاب بالمغرب والتعادل بهدف لكل فريق، إلا أنه تحدث مع اللاعبين بأن مباراة السبت منفصلة تماما ويجب النظر إليها على أن النتيجة ما تزال تعادلا سلبيا ولابد من تحقيق الفوز من أجل العبور للدور نصف النهائي من البطولة القارية.

ويحل نادي الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز بطل أفريقيا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

أضاف خلال المؤتمر الصحفي أنه سعيد جدا بوصول الفريق إلى هذا الدور من البطولة الأقوى في الكرة الأفريقية، والكل يعلم أن الوصول للقمة وتحقيق اللقب أمر صعب ولكن الحفاظ على القمة هو الأصعب ولذلك لابد من بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار حتى النهاية وبكل قوة.

أشار يورتشيتش إلى أن الفريق يعاني من ضغط شديد جدا بسبب خوض مباريات متتالية وهو هنا يتساءل، لماذا بيراميدز هو الفريق الوحيد الذي يلعب بين مباراتي الذهاب والإياب لربع النهائي وخوض مباراة قوية في كأس مصر، وللأسف يجب قول شيء مهم للمسئولين هنا، بيراميدز قدم الكثير خلال العامين الأخيرين للكرة المصرية وحقق إنجازات عديدة ولكن للأسف لا يتم تقدير ذلك بالشكل المناسب واللائق، وللأسف يتم تعريض الفريق لأمور غير طبيعية وغير مفهومة بالمرة.

شدد يورتشيتش على أنه بسبب الضغط الشديد واللعب على أكثر من بطولة كل يومين وثلاثة يضطر لإجراء تعديلات في التشكيل بين ٤ إلى ٥ لاعبين في كل مباراة حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد الشديد، وهو سعيد بشدة بأنه رغم ذلك فإن اللاعبين يقدمون مستويات رائعة ويواصلون المنافسة على كل البطولات، موضحا أن الفريق سيفتقد إلى جهود وليد الكرتي أمام الجيش الملكي للإصابة أمام باقي المجموعة جاهزة تماما.

وحول مستوى فيستون ماييلي، قال يورتشيتش إنه هو وجميع أفراد المجموعة قدموا الكثير وحققوا البطولات وهو يثق فيهم جميعا ويثق بأن فيستون سيعود أقوى وأفضل مع النادي في الفترة المقبلة، مشددا على أنه يحترم كثيرا نادي الجيش الملكي والكرة المغربية وما يمتلكه الفريق من إمكانيات ولكنه لا يغير استراتيجية اللعب الخاصة به بناء على المنافس وهو مستمر في اللعب القوي والضغط والهجوم بكل فوة مع كامل الاحترام لأي منافس.