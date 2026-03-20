اعتراف مثير.. مجتبى خامنئي: تجولت سرا بين الإيرانيين وركبت سيارة أجرة واستمعت لأحاديثهم

أدلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، باعتراف مثير، في رسالته الثانية منذ توليه منصبه بعد اغتيال والده في نهاية فبراير الماضي باليوم الأول من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال مجتبى خامنئي مخاطبا الإيرانيين "كنت أركب معكم سراً في سيارة أجرة - رتبتها بنفسي - في شوارع طهران، وأستمع إلى كلماتكم، وقد رأيت أن هذا النوع من أخذ العينات أفضل من العديد من الاستطلاعات".

وأصدر المرشد الإيراني الجديد، بيان جديد - وهو ثاني بيان رئيسي له منذ تعيينه قبل نحو أسبوعين - دون أي فيديو أو تسجيل صوتي مصاحب للنص.

في بيان مطول تُلِيَ باسمه على التلفزيون الإيراني، بمناسبة حلول رأس السنة الفارسية، اتهم خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ هجمات على عُمان وتركيا، ودعا إلى الوحدة داخل إيران، وزعم أنه تجوّل في شوارع طهران "دون الكشف عن هويته" في سيارة أجرة.

وأضاف: "أؤكد أيضًا أن الهجمات التي نُفذت في تركيا وعُمان - وهما دولتان تربطنا بهما علاقات جيدة - لم تُنفذ بأي شكل من الأشكال من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية أو أي قوى أخرى تابعة لجبهة المقاومة. إنها خدعة من العدو الصهيوني".

ولم يظهر خامنئي علنًا منذ اختياره خلفًا لوالده في وقت سابق من هذا الشهر، ولم يتضح كيف أو متى قام بجولة في العاصمة الإيرانية.

