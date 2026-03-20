رسالة من الظل .. مجتبى خامنئي يدعو لـ"اقتصاد المقاومة" وينفي قصف تركيا وعمان

أصدر المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، رسالة مكتوبة بمناسبة حلول العام الفارسي الجديد، الذي وصفه بأنه عام "اقتصاد المقاومة في ظل الوحدة الوطنية والأمن القومي".

وفي البيان، الذي نُشر على قناته على تطبيق تيليجرام، نفى خامنئي أن تكون إيران أو قواتها المتحالفة قد نفذت الهجمات على تركيا وعُمان.

وأكد المرشد الإيراني، أن الهجمات التي استهدفت تركيا وسلطنة عُمان لم تنفذها إيران أو أي من القوات المتحالفة معها، مضيفا "نؤمن إيمانا راسخا بتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة".

ولم يظهر خامنئي علنًا منذ إصابته، بحسب التقارير، في الغارة الإسرائيلية التي أودت بحياة والده وعدد من أفراد أسرته في 28 فبراير.