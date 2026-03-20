الرئيس الإيراني: دول الجوار صديقة لنا.. ومستعدون لحل الخلافات

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن دول الجوار صديقة لنا، ونحن مستعدون لحل الخلافات، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال رئيس إيران، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وتزعزع استقرار المنطقة.

وأضاف الرئيس الإيراني: “لم نسع يوما لتصنيع السلاح النووي”.

وتابع الرئيس الإيراني: "نقترح نظاما أمنيا ومجلسا إسلاميا بين دول المنطقة؛ لتعزيز السلام".

وأكمل الرئيس الإيراني: "لا نسعى لإثارة الفوضى أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أشاد بـ"جبهة المقاومة" التي تمثل حلفاء طهران الإقليميين؛ وذلك لقتالهم المزعوم للولايات المتحدة وإسرائيل في الصراع الحالي.

ويُعدّ هذا البيان، هو الأول لـ"قاآني" منذ اغتيال إسرائيل للمرشد الإيراني علي خامنئي في 28 فبراير، مع بدء الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وأكد “قاآني” أنه بات جليّاً للجميع أنّ جبهة المقاومة تمتلك قدرات قيّمة للغاية، ودخلت الحرب ضدّ أمريكا والكيان الصهيوني بشكل مستقلّ من تلقاء نفسها ودافعت عن إيران.