إنذار خطير .. حرب إيران تهدد ثلثي الاقتصاد الأمريكي بالشلل

أكد كريس والر، عضو الاحتياطي الفيدرالي، لقناة CNBC صباح اليوم، بأنه إذا استمرت الحرب مع إيران لأشهر عديدة أخرى، فمن المرجح أن يبدأ المستهلكون الأمريكيون في تقليص إنفاقهم.

يُشكل الإنفاق الاستهلاكي ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.

وقال والر: "إنهم يُراقبون مستوى الوقود في سياراتهم، ويُتابعون الأسعار، ويُقارنون بين إنفاقهم على سياراتهم والإنفاق على أمور أخرى. وهذا بدوره يُؤثر على نظرة المستهلكين للاقتصاد".

وأضاف: "لذا، قد تُؤدي كل هذه الأمور إلى دفع الاقتصاد، لا أريد أن أقول إلى ركود، ولكن إلى ضعف أكبر بكثير مما كنا نتوقع".

وقد حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي ومع ذلك، اختار مسؤولو البنك المركزي حتى الآن هذا العام الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، في ظل دراستهم لتأثيرات الرسوم الجمركية ومراقبة تراجع سوق العمل.

لكن والير، الذي عيّنه ترامب في منصبه خلال ولايته الأولى وكان ضمن قائمة المرشحين لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قال إنه كان مستعدًا لخفض أسعار الفائدة، إلى أن اطلع على تقرير الوظائف لشهر فبراير في السادس من مارس، والذي أظهر أن الاقتصاد الأمريكي فقد 92 ألف وظيفة في ذلك الشهر.

وقال عن قرار السياسة النقدية المرتقب: "ظننتُ حينها أنني سأعارض خفض أسعار الفائدة".

لكن منذ ذلك الحين، أُغلق مضيق هرمز، على حد قوله، مضيفا "يبدو أن هذا الصراع سيطول أمده، وأن أسعار النفط ستظل مرتفعة لفترة أطول. وهذا يشير إلى أن التضخم بات مصدر قلق أكبر مما كنتُ أتصوره".